Зак Снайдер представив трейлер фільму «Бунтівний місяць» для Netflix та оголосив дату релізу

На сцені Gamescom Opening Night Live 2023 Зак Снайдер представив фантастичний фільм «Бунтівний місяць», який вийде на Netflix. Як було відомо раніше, перша частина Rebel Moon дебютує 22 грудня, а друга вийде 19 квітня 2024 року.

За неофіційними даними, Netflix вклав значні кошти у «Бунтівний місяць». У нещодавньому інтерв’ю Снайдер казав, що окрім двох уже оприлюднених частин фільму, ведуться розмови про інші повнометражні стрічки та серіал. Обидві частини «Бунтівного місяця» згодом отримають режисерські версії.

Раніше Зак Снайдер казав, що, «Бунтівний місяць» отримає адаптацію у вигляді відеоігри. На жаль, на Gamescom Opening Night Live ця тема не отримала розвитку.

Фільм «Бунтівний місяць» натхненний стрічками Акіри Куросави та «Зоряними війнами». Власне, він почав свій розвиток як фільм про «Зоряні війни», який Снайдер запропонував Lucasfilm у 2012 році. Пізніше проєкт був перероблений продюсером Еріком Ньюманом разом зі Снайдером, спочатку як телесеріал, а потім фільм Netflix.

У головній ролі – Софія Бутелла. Інші ролі грають Чарлі Ганнем, Джимон Хонсу, Рей Фішер, Джена Мелоун, Стаз Нейр, Дуна Бе, Стюарт Мартін, Руперт Френд, Кері Елвес, Корі Столл, Міхіель Хуісман, Альфонсо Еррера, Ед Скрейн, Клеопатра Коулман, Фра Фі та Ріан Різ. 8 червня 2022 року до акторського складу приєднався Ентоні Гопкінс – він озвучуватиме Джиммі, неймовірно розумного бойового робота JC1435.

Джерело: IGN