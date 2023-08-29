Новини Кіно 29.08.2023 о 17:38

Перший трейлер «Вбивці‎» Девіда Фінчера – з Майклом Фассбендером у ролі кілера, що переживає «‎психологічну кризу»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Після 16 років розробки новий трилер режисера Девіда Фінчера, творця культового «Бійцівського клубу», нарешті з’явиться на Netflix.

У головній ролі в фільмі «Вбивця», заснованому на однойменному французькому коміксі Алексіса Ноулента, постає Майкл Фассбендер – це кілер, який переживає психологічну кризу і починає відчувати каяття за свої злочини. Доки персонаж подорожує по всьому світу з місією знищити свою останню ціль – його переслідують не лише вороги, а й він сам. У типовій манері Фінчера фільм обіцяє поєднати гостросюжетний екшн з глибоким зануренням в людську психіку.

«Вбивця» може похвалитися вражаючим акторським складом – окрім Фассбендера до проєкту доєдналися Тільда Свінтон («‎Три тисячі років бажань»), Арлісс Говард («Дружина мандрівника у часі»), Софі Шарлотт («‎Такий був час») та Чарльз Парнелл («Топ Ґан: Меверік‎»).

Девід Фінчер заручився допомогою Ендрю Кевіна Вокера для написання сценарію – раніше вони спільно працювали над «Сім» та «Бійцівським клубом», а також оператора Еріка Мессершмідта – «Мисливець за розумом» та «Манк‎».

«Вбивця» вийде в обмеженому прокаті в кінотеатрах 27 жовтня 2023 року, та з 10 листопада буде доступним на Netflix.

Трейлер (оригінал)

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