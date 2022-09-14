Розробник мобільних ігор Plarium відкриває представництво у Польщі та розширює офіс у Львові

Plarium анонсувала експансію бізнесу на ринок Польщі — відомий ізраїльський розробник мобільних і браузерних ММО-ігор відкриває офіс у Варшаві, який стане постійною базою для співробітників Plarium, включно з релокованими українцями. Також у планах компанії розширення офісу у Львові та активне наймання в Україні та Польщі за принципом remote-friendly.

Наразі Plarium має більш ніж десять відкритих вакансій у Польщі на різні позиції — Unity Developer, Concept Artist, Game Designer, Office Manager та інші. На ці вакансії можуть подаватися як мешканці Польщі, так і українці, що переїхали. Нові співробітники приєднаються до команд флагманських проєктів студії — Raid: Shadow Legends та Action Shooter Mech Arena.

Пошукачам пропонують офіційне працевлаштування, медичне страхування, допомогу під час релокації та інші бонуси. Повний перелік доступних вакансій можна переглянути за посиланням.

Plarium також анонсувала розширення львівського офісу, але поки що немає жодної конкретики. У компанії обіцяють і надалі всіляко підтримувати українську команду. Раніше компанія, зокрема, допомагала українським співробітникам та їхнім сім’ям з релокацією, беручи на себе організаційні та інші питання — трансфер з України, тимчасове проживання, медичне страхування, психологічну допомогу, інформаційний та юридичний супровід. Окрім того, Plarium гарантує збереження роботи та заробітку тим співробітникам, що волонтерять чи перебувають у лавах ЗСУ.