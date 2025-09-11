Новини Ігри 11.09.2025 comment views icon

GSC показала як працює прилад нічного бачення в S.T.A.L.K.E.R. 2

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

GSC показала як працює прилад нічного бачення в S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC

GSC показала в дії прилад нічного бачення, який зовсім скоро має з’явитися в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Розробники інтригують коротким роликом.

У ньому головний герой заходить в темну будівлю та надягає прилад, через який попереду бачить “аномалію”. Офіційно новинка має з’явитися з патчем 1.6, хоча чимало фанатів встигло завантажити відповідні моди. Разом з тим майбутнє оновлення може принести квест зі старим персонажем трилогії. Вперше інсайдери заговорили про прилади нічного бачення в липні, а вже в серпні розробники представили дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік. Там офіційно підтвердили витоки.

Разом з тим GSC розповіла, що нарешті почала активно розробляти сюжетні DLC. Наразі деталей про сюжет немає, але ми отримали цікавий натяк. Схоже, одне DLC буде прямо пов’язано з Дугою, але невідомо в якому саме форматі. Більше розробники не розкривали “нюансів” доповнень S.T.A.L.K.E.R. 2, тож залишається чекаємо витоки або офіційні заяви.

Якщо згадати першу “дорожню карту”, то GSC виконала більшість обіцянок: нова зброя, змінений лут із мутантів і виправлення купи багів. Ще з’явилася можливість оновити стандартну S.T.A.L.K.E.R. 2 до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах. Також GSC активно працює над портом гри на PS5. Раніше студія відкидала ідею, але все-таки вирішила не відмовлятися від зайвих грошей. Це сталося одразу після запуску підтримки модів, яка вимагає SSD мінімум на терабайт.

Джерело: GSC 

Популярні новини

arrow left
arrow right
GSC представила дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік — оновлення рушія, прилади нічного бачення і нові місії
GSC вже активно розробляє два DLC до S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.3 — двері до центру Скадовська відчинено назавжди
GSC назвала дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, передзамовлення відкрито — від 1799 грн
Повернення до витоків? Наступний патч S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть прилад нічного бачення
Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
В GOG вийшов мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — всередині 32 мапи з усіх частин серії
GSC тизерить Дугу як ключове місце DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть квест із старим персонажем трилогії, — інсайдери
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.2 — більше жодних зачарованих дверей у центр Шевченка
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.1 — виправили поведінку NPC та проблеми в місіях
Перші кадри третього сезону "Перснів влади" розкривають найпотужнішу зброю у світі "Володаря перснів"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати