GSC показала як працює прилад нічного бачення в S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC

GSC показала в дії прилад нічного бачення, який зовсім скоро має з’явитися в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Розробники інтригують коротким роликом.

У ньому головний герой заходить в темну будівлю та надягає прилад, через який попереду бачить “аномалію”. Офіційно новинка має з’явитися з патчем 1.6, хоча чимало фанатів встигло завантажити відповідні моди. Разом з тим майбутнє оновлення може принести квест зі старим персонажем трилогії. Вперше інсайдери заговорили про прилади нічного бачення в липні, а вже в серпні розробники представили дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік. Там офіційно підтвердили витоки.

Разом з тим GSC розповіла, що нарешті почала активно розробляти сюжетні DLC. Наразі деталей про сюжет немає, але ми отримали цікавий натяк. Схоже, одне DLC буде прямо пов’язано з Дугою, але невідомо в якому саме форматі. Більше розробники не розкривали “нюансів” доповнень S.T.A.L.K.E.R. 2, тож залишається чекаємо витоки або офіційні заяви.

Якщо згадати першу “дорожню карту”, то GSC виконала більшість обіцянок: нова зброя, змінений лут із мутантів і виправлення купи багів. Ще з’явилася можливість оновити стандартну S.T.A.L.K.E.R. 2 до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах. Також GSC активно працює над портом гри на PS5. Раніше студія відкидала ідею, але все-таки вирішила не відмовлятися від зайвих грошей. Це сталося одразу після запуску підтримки модів, яка вимагає SSD мінімум на терабайт.

Джерело: GSC