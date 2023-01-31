Ринок смартфонів у Китаї за підсумками 2022 року обвалилися до 10-річного мінімуму — лідером залишається Apple з часткою 23,7%

Продаж смартфонів у Китаї пережив рекордне падіння у 2022 році. Зниження продажів становило 13%, показник опустився до найнижчого рівня за десятиліття. Причиною цього стали заходи боротьби з COVID та уповільнення економіки, ці чинники підірвали споживчий попит.

У 2022 році обсяг постачання смартфонів у Китаї склав 286 млн пристроїв. Для порівняння, роком раніше цей показник склав 329 млн. пристроїв. За даними IDC, це був найнижчий обсяг продажів смартфонів з 2013 року, і вперше з того часу річний обсяг продажів впав нижче 300 млн. Суворі обмеження щодо стримування COVID-19 сильно вплинули на китайську економіку минулого року. У грудні Пекін почав знімати обмеження, що спричинило зростання споживання.

За підсумками четвертого кварталу 2022 року компанія Apple вийшла на перше місце за обсягами постачання смартфонів у Китаї. На її частку припадає 23,7% місцевого ринку. Далі зі значним відставанням розташувалися Vivo (17,2%), Oppo (16,0%), Honor (14,5%) та Xiaomi (12,5%).

Водночас за підсумками всього 2022 року на перше місце за обсягами постачання та часткою ринку вийшла компанія Vivo з результатом 18,6%. При цьому її продаж впав на 25,1% порівняно з попереднім роком. Значно краще справи у компанії Honor, яка змогла наростити продажі на 34% і зайняти друге місце з постачання. Третій рядок рейтингу зайняла компанія Apple, випередивши Oppo. У попередньому році Apple посідала четверте місце.

Зазначається, що лише Honor змогла наростити продаж у Китаї за підсумками 2022 року. У Apple зафіксовано зниження продажів на 4,4%. У інших виробників смартфонів падіння продажів в Китаї вимірюється двозначними числами.

Джерело: reuters, bloomberg