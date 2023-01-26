Ринок смартфонів впав до рівня 2013 року — найбільший спад продажів у Xiaomi, vivo та OPPO

Світове постачання смартфонів знизилося на 18,3% у річному обчисленні – до 300,3 млн одиниць у четвертому кварталі 2022 р, відповідно до звіту Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker від IDC. Ринок зазнав найбільшого зниження відвантажень, що спостерігалося за один квартал та різкого падіння на 11,3% за рік.

2022 завершився відвантаженням 1,21 млрд смартфонів, що являє собою найнижчий річний обсяг з 2013 року. Причинами стали різке зниження споживчого попиту, інфляція та економічна невизначеність. Таке важке завершення року ставить під серйозну загрозу відновлення на 2,8%, що очікується 2023 року, збільшуючи ризик зниження прогнозу.

«Ми ніколи не бачили, щоб постачання у святковий квартал було нижчим, ніж у попередньому кварталі. Однак ослаблення попиту та високі запаси змусили постачальників різко скоротити постачання», — сказала Набіла Попал, директор з досліджень групи IDC Worldwide Tracker. — «Інтенсивний продаж та рекламні акції протягом кварталу допомогли виснажити наявні запаси, але не стимулювати зростання відвантажень. Постачальники стають дедалі обережнішими у своїх постачаннях та плануванні, сконцентрувавшись на прибутковості». «Навіть Apple, яка досі здавалася несприйнятливою [до падіння ринку], зазнала невдачі через непередбачені блокування на ключових заводах у Китаї. Цей святковий квартал говорить нам про те, що інфляція та макроекономічні проблеми, що зростають, продовжують стримувати споживчі витрати навіть більше, ніж очікувалося, і відсувають будь-яке можливе відновлення до самого кінця 2023 року». «Ми, як і раніше, спостерігаємо зниження споживчого попиту, оскільки частота оновлення [смартфонів] на більшості основних ринків зросла за останні 40 місяців», — стверджує Ентоні Скарселла, директор з досліджень Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. «Оскільки 2022 року спад складе понад 11% за рік, 2023 рік стане роком обережності. Постачальники переосмислюватимуть свій портфель пристроїв, а канали збуту двічі подумають, перш ніж створювати надлишкові запаси. Проте є позитивний момент: споживачі можуть знайти щедрі пропозиції та рекламні акції, які продовжаться й у 2023 році. Учасники ринку шукатимуть нові методи оновлення [лінійок] та продажу більшої кількості пристроїв, особливо моделей преміумкласу».

Найбільшим постачальником смартфонів за підсумком 2022 року залишається Samsung з 260,9 млн відвантажених смартфонів (21,6% ринку), на другому місці Apple з 226,4 млн iPhone (18.8%) – при цьому компанія вийшла у лідери в окремо взятому четвертому кварталі. Замикає трійку лідерів Xiaomi з 153,1 млн смартфонів (12,7%).