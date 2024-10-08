S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – MSI випустила лімітовану серію ігрових пристроїв та пропонує можливість отримати гру

MSI оголосила про співпрацю з командою розробників S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, результатом якої став випуск чотирьох лімітованих продуктів. Ці ексклюзивні пристрої пропонують дизайн у стилі S.T.A.L.K.E.R. 2. Крім того, покупці, які придбають ці лімітовані продукти, також матимуть змогу отримати гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl після реєстрації у MSI Member Center.

Першим з таких пристроїв для українських користувачів стане доступною відеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION. MSI стверджує, що це тонка і потужна відеокарта на базі чипа NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16. Вона оснащена системою охолодження TRI FROZR 3, яка забезпечує ефективне відведення тепла, що виділяється, та одночасно працює з невеликим рівнем шуму.

На додачу до відеокарти також запропонують мишку CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION, клавіатуру VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION та контролер FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION.

FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION – це розроблений для Xbox контролер із підтримкою трирежимного з’єднання (бездротове 2,4 ГГц для ПК, Bluetooth 5.2 для пристроїв Android і дротове для Xbox Series X|S, Xbox One та X). Користувачам запропонують тригери на основі ефекту Холла із трьома регульованими глибинами занурення, систему автоматичного калібрування за допомогою великого пальця, налаштовувані аксесуари, включаючи 1,8-міліметрові джойстики, змінні магнітні верхні кришки та D-пади.

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CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION – це бездротова миша вагою 74 г, яка забезпечує до 80 годин роботи від одного заряду. Вона має сенсор PixArt PAW-3370 з роздільною здатністю до 20 000 DPI.

Клавіатура VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION оснащена механічними перемикачами Kailh Red, гарячими клавішами швидких налаштувань і білим світлодіодним підсвічуванням.

Сьогодні в продаж в Україні виходить відеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION. Інші пристрої з’являться згодом.

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