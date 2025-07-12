S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.1 — виправили поведінку NPC та проблеми в місіях

Вийшов патч 1.5.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

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GSC Game World випустила оновлення 1.5.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Розробники виправили різноманітні помилки, виявлені після виходу попереднього великого патчу 1.5. Серед них як проблеми поведінки персонажів, так і збої в місіях. Виправлення торкнулись як ігрової механіки, так і візуальних дрібниць.

Hello, Stalkers! We've rolled out Patch 1.5.1 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. The chaos hour is over — bloodsuckers are no longer crashing our stalker parties inside hubs (they just couldn’t handle their drinks), and NPCs have learned to stay grounded, no more flying… pic.twitter.com/oqL8mRzKpW — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) July 9, 2025

Ключові оновлення патчу 1.5.1 у S.T.A.L.K.E.R. 2:

Підказки взаємодії більше не зникають після збереження/завантаження.

Виправлено проблему поведінки деяких NPC, які не ховалися від викиду в офлайн-режимі.

NPC більше не тупцюють на одному місці.

Завершено курйоз із бандитами Варана, які без причин нападали на гравця в місії «Король гори».

Виправлено баг з ліфтом у лабораторії X-17, що не давав повернутися назад під час місії «Образи абсолютної істини».

Поліпшено логіку боїв та анімацію NPC, зокрема при використанні спеціальних атак або носінні пістолетів.

Трупи NPC більше не переміщаються, якщо їх підібрати вдруге.

Трупи NPC більше не відлітають після вбивства пострілом в голову.

Усунуто проблему, коли Фауст міг зависати під час бою при використанні спеціальної атаки.

Усунено два краші EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION, які викликали виліт гри.

Виправлено зависання місії «Штурм Дуги», що виникало після сну перед розмовою зі Шрамом.

Більше не з’являються мутанти та персонажі A-life у спокійних зонах, як-от хаби чи місця важливих завдань.

Персонажі більше не застрягають одне в одному під час патрулювання.

Під час завдання «В ім’я науки» у Щерби знову з’явився правильний варіант діалогу, щоб отримати нашийники.

Виправили положення лівої руки персонажа, коли той тримає пістолет — тепер виглядає правильно.

Виправлені деякі проблеми в інтерфейсі.

Окремо розробники відзначають оновлення MOD SDK (Zone Kit). Тепер він повністю сумісний з контентом патчу 1.5.1. Авторів модифікацій просять оновити свої збірки, щоб знизити ризик помилок і конфліктів у грі.

Разом з тим розробники попереджають, що патч 1.5.1 може викликати конфлікти зі встановленими модифікаціями. Якщо помітні падіння продуктивності чи погіршення стабільності гри, краще вимкнути модифікації.

Трохи раніше GSC опублікувала туторіал по модам зброї в S.T.A.L.K.E.R. 2, а також оголосила, що гра вийде на PS5 наприкінці 2025 року.

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Джерело: Steam