S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.1 — виправили поведінку NPC та проблеми в місіях

GSC Game World випустила оновлення 1.5.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Розробники виправили різноманітні помилки, виявлені після виходу попереднього великого патчу 1.5. Серед них як проблеми поведінки персонажів, так і збої в місіях. Виправлення торкнулись як ігрової механіки, так і візуальних дрібниць.

Hello, Stalkers!

We've rolled out Patch 1.5.1 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. The chaos hour is over — bloodsuckers are no longer crashing our stalker parties inside hubs (they just couldn’t handle their drinks), and NPCs have learned to stay grounded, no more flying… pic.twitter.com/oqL8mRzKpW

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) July 9, 2025