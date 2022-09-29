Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PlayStation) вийде на ПК 27 жовтня

Sony видає ще один ексклюзив PlayStation для ПК. Реліз Sackboy: A Big Adventure для Windows вийде 27 жовтня – за інформацією з трейлера гри, який був розміщений на YouTube-акаунті Sony PlayStation у Латинській Америці. Трейлер, опублікований Nibel у Твіттері, підтверджує, що порт Sackboy: A Big Adventure буде наповнений покращеннями. Зараз трейлер з YouTube доступний лише за посиланням.

Sackboy: A Big Adventure launches on PC on October 27 according to an early released trailerhttps://t.co/zneRslcbzC pic.twitter.com/M2AyuNwGxn — Nibel (@Nibellion) September 29, 2022

Серед характеристик гри – підтримка 4K та 120 кадрів в секунду, надшироких моніторів із співвідношенням сторін 21:9, DLSS та змінної частоти оновлення (VRR). Таким чином Sackboy: A Big Adventure зможе виглядати краще, ниж на PS5.

Sackboy: A Big Adventure – остання з ігор у зростаючій лінійці ексклюзивів PlayStation, випущених для ПК. До цього на персональних комп’ютерах з’явилися Marvel’s Spider-Man Remastered, Horizon Zero Dawn, Days Gone та God of War. Uncharted: Legacy of Thieves Collection також вийде на ПК 19 жовтня, а Marvel’s Spider-Man: Miles Morales для Windows з’явиться цієї осені.

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Sony багато уваги приділяє портам PlayStation для ПК і має намір до 2025 року портувати близько половини ігор. Минулого року компанія почала використовувати лейбл PlayStation PC одночасно із придбанням розробника Nixxes Software. Також компанія купила Savage Game Studios у спробі завоювати мобільний ринок.

Анонс Sackboy: A Big Adventure на ПК відбувся лише через день після того, як просочилася ПК-версія меню налаштувань Returnal. Sony також може працювати над власною програмою запуску ігор PlayStation на комп’ютерах – посилання на програму запуску було виявлено в порту Marvel’s Spider-Man Remastered.

Джерело: The Verge