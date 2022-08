Marvel’s Spider-Man на ПК — другий кращий запуск в Steam серед ексклюзивів Sony

12 серпня, як і планувалося, на ПК вийшла Marvel’s Spider-Man Remastered 2018 року — один з найвідоміших ексклюзивів Sony вийшов одночасно в Steam та Epic Games Store. І стартувала гра Insomniac (з портом допомагала Nixxes, яка раніше відповідала за реліз Shadow of the Tomb Raider та Marvel’s Avengers на ПК) дуже непогано, принаймні якщо відштовхуватися від статистики Steam — у щотижневому рейтингу продажів вона займає другу та третю позиції (річ у тім, що Steam рахує передзамовлення та різні видання окремо).

Лідером рейтингу продажів Steam вже кілька місяців поспіль є портативний ігровий ПК Steam Deck і поки це лишається незмінним.

Окрім того, 14 серпня пікова кількість гравців у Marvel’s Spider-Man в Steam склала 66,4 тис. — це другий кращий результат серед ексклюзивів Sony на ПК. Першість поки що утримує God of War з піковим онлайном у 73+ тис. гравців, проте Marvel’s Spider-Man Remastered щоденно стабільно оновлює рекорди пікового онлайну Steam, тому у нього є всі шанси врешті обійти God of War за цим показником. Третє місце у рейтингу Steam серед екслюзивів Sony посідає Horizon Zero Dawn (56,5 тисяч), а останнє з відомих тайтлів — Days Gone (27,4 тис.).

ПК-версія Marvel’s Spider-Man вийшла 14 серпня не тільки у Steam, а й в Epic Games Store, проте статистика за кількістю гравців у магазині недоступна, тож повної картини немає.

Один з факторів успіху Marvel’s Spider-Man на ПК — майже бездоганне технічне виконання. Порт отримав підтримку необмеженої частоти кадрів, ультрашироких дисплеїв (аж до ультрашироких 21:9 та панорамних 32:9), а також технологій FSR 2.0 і DLSS. Експерти Digital Foundry за підсумками власного аналізу назвали порт майже ідеальним. Ба більше, ПК-версія отримала підтримку віддзеркалення з трасуванням променів та нове налаштування якості, якого не мала навіть версія для PlayStation 5. Інакше кажучи, причепитися особливо нема до чого — на OpenCritic гра отримала 87 балів зі 100 на основні 58 оглядів, і 96% критиків рекомендують екшен до проходження.

Далі у графіку Sony стоїть Spider-Man: Miles Morales — спіноф основної гри, присвячений Майлзу Моралесу, близькому другу Пітера Паркера. Він має вийти восени 2022 року, але точна дата поки невідома. Також до кінця 2022 року на ПК мають вийти ще кілька ексклюзивів PlayStation — Uncharted 4 та Uncharted Lost Legacy.