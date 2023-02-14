Samsung оновила прошивку SSD 990 Pro, щоб усунути помилку швидкого зниження показників «здоров’я» накопичувача

Компанія Samsung випустила оновлення прошивки для своїх найновіших твердотілих накопичувачів 990 Pro, яке має усунути проблему аномально швидкого зниження показників здоров’я SSD.

Недоліком оновлення під номером 1B2QJXD7 можна назвати відсутність скидання лічильника відсотка зносу на накопичувачах, порушених помилкою. Тепер, якщо діагностика Samsung 990 Pro повідомляє про значне зношування, оновлення прошивки запобігає цьому, але показники залишаться на колишньому рівні. Це може бути пов’язано з тим, що помилка викликала прискорену деградацію дисків, або накопичувач просто не може визначити різницю між реальним та номінальним зносом накопичувача.

Встановити оновлення прошивки Samsung можна за допомогою фірмової утиліти Samsung Magician SSD (яку за замовчуванням встановлюють не всі власники накопичувачів). Також компанія пропонує спеціальні образи ISO, які можна використовувати для створення завантажувальних дисків або USB-накопичувачів, що завантажують програму.

Твердотілі накопичувачі Samsung 980 Pro попереднього покоління також отримали оновлення прошивки для вирішення іншої, незв’язаної проблеми. Один із виробників готових систем нещодавно звернув увагу на низку проблем та висловив бажання в майбутньому перейти на інші SSD.

Джерело: Ars Technica