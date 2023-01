Накопичувачі Samsung 990 Pro швидко втрачають «здоров’я» — користувачі масово скаржаться на стрімке зниження показників стану SSD

Компанія Samsung отримує велику кількість повідомлень про те, що твердотілий накопичувач Samsung 990 Pro дуже швидко втрачає працездатність. Йдеться про зниження значень SMART, що характеризують здоров’я накопичувача та які відображають у зручному вигляді програми для діагностики. Користувачі повідомляють про швидше, ніж це відбувається зазвичай з іншими накопичувачами, погіршення працездатності Samsung 990 Pro протягом місяця.

Декілька користувачів на Reddit і overclock.net кажуть, що утиліти для моніторингу стану сховищ даних повідомляють про тривожно низькі показники працездатності їхніх Samsung 990 Pro та шокуючи великих обсягах записаних даних всього через кілька тижнів використання. Багато утиліт, таких як CrystalDiscInfo або програмне забезпечення Samsung Magician, повідомляють про те, що ті ж самі дані стрімко змінюються.

Гарантія Samsung поширюється на строк до п’яти років або на 600 терабайтів запису для моделі 1 ТБ та 1200 ТБ для моделі 2 ТБ, починаючи зі 100-відсоткової працездатності при початковій установці. Magician і CrystalDiscInfo повідомили одному користувачеві, що на його твердотілому накопичувачі місткістю 2 ТБ залишилося всього 93% здоров’я, попри те, що вони записали всього близько 7 ТБ, що має залишити їм понад 99%. Інші повідомляють про аналогічні оцінки «здоров’я».

Принаймні, один диск користується близько 1% на тиждень, що теоретично означає вихід SSD з ладу протягом 18 місяців. Інший втратив 3% за день. У Твіттері зафіксовано екран результатів CrystalDiscInfo з 64%, що залишилися після запису всього 2 ТБ.

After reading your article, I thought I’d take a look at mine. The results are horrendous! 36% worn out after writing less than 2TB of data? @SamsungUK what is going on? pic.twitter.com/VdzLoEAarN

— Neil Schofield (@neilaschofield) January 22, 2023