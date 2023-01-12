Samsung представила SSD NVMe PM9C1a — флешпа́м’ять V-NAND 7-го покоління, PCIe 4.0 та швидкості 6000/5600 МБ/с

Компанія Samsung Electronics сьогодні оголосила про запуск у виробництво високопродуктивного твердотілого накопичувача PCIe 4.0 NVMe PM9C1a. SSD базується на передовому 5-нм техпроцесі Samsung та технології V-NAND сьомого покоління, що обіцяє приріст продуктивності в іграх.

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Завдяки інтерфейсу PCIe 4.0, Samsung PM9C1a може похвалитися швидкістю послідовного читання та запису в 1,6 та 1,8 раза більшими, ніж у накопичувачів попереднього покоління (PM9B1) – 6000 МБ/с та 5600 МБ/с. Пристрій підтримує до 900 тис. та 1000 тис. операцій введення-виводу в секунду під час читання та запису.

PM9C1a також забезпечує до 70% більшу енергоефективність на ват, ніж попередник. Це означає, що новий SSD може виконувати ту саму кількість завдань, споживаючи значно менше енергії. Крім того, коли ноутбук переходить у режим очікування, SSD споживає приблизно на 10% менше енергії.

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Samsung PM9C1a підтримує стандарт безпеки Device Identifier Composition Engine (DICE), створений Trusted Computing Group (TCG) – глобальною організацією, що розробляє відкриті стандарти комп’ютерної безпеки. DICE безпечно генерує криптографічні ключі на накопичувачі, забезпечуючи автентифікацію пристрою для захисту від атак на ланцюжок постачання – кібератак, що націлені на компанії через уразливість у мережі їхніх постачальників.

Твердотілі накопичувачі Samsung PM9C1a будуть доступні з місткістю 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ у формфакторі M.2 (22 мм x 30 мм, 22 мм x 42 мм, 22 мм x 80 мм).

Джерело: VideoCardz