Samsung 990 Pro — нові NVMe-накопичувачі з PCIe 4.0 та швидкістю читання до 7450 МБ/с (завантажує карту Forspoken за секунду)

Сьогодні Samsung представила твердотілий накопичувач 990 Pro PCIe 4.0 NVMe, призначений для ігор, 3D-рендерінгу, аналізу даних та редагування відео 4K.

Згідно з заявою виробника, SSD 990 Pro демонструє швидкість послідовного читання до 7450 МБ/с та швидкість запису до 6900 МБ/с (для 980 Pro були заявлені 7000/5000 МБ/с). Швидкість довільного читання та запису накопичувача Samsung досягає 1400/1550 тис. операцій вводу-виводу за секунду, що на 55% вище, ніж у 980 Pro.

Як приклад швидкодії накопичувача 990 Pro Samsung наводить завантаження однієї з карт гри нового покоління Forspoken лише за одну секунду. Компанія планує випустити 1 ТБ та 2 ТБ варіанти нового SSD у жовтні цього року. Накопичувач місткістю 4 ТБ з’явиться у 2023 році.

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Ті, хто бажає придбати або зібрати новий ПК наприкінці цього року, можуть зачекати виходу твердотілий накопичувачів PCIe 5.0, з підтримкою цього інтерфейсу новітніми процесорами Intel Alder Lake та AMD Zen 4. Apacer і Zadak обіцяють представити SSD зі швидкістю до 13000 МБ/с. Продуктивні твердотілі накопичувачі PCIe 4.0, такі як Samsung 990 Pro, будуть корисні для користувачів, що мають намір використовувати системи PCIe 4 ще деякий час.

Джерело: TechSpot