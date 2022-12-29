Samsung представить ноутбук Galaxy Book нового покоління разом із серією флагманських смартфонів Galaxy S23 у лютому 2023 року

Очікується, що у 2023 році Samsung оновить модельний ряд Galaxy Book, покращивши апаратні характеристики і програмне забезпечення. Sammobile повідомляє, що ноутбук Galaxy нового покоління південнокорейська компанія презентує під час анонсу серії смартфонів Galaxy S23.

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Galaxy Unpacked 2023 відбудеться у перший тиждень лютого, ймовірно 1-го числа. Захід триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки компанія презентуватиме кілька смартфонів і ноутбуків.

Galaxy Book нового покоління матимуть покращені характеристики. Хоча й у доступі точного списку специфікацій не має, ноутбуки, ймовірно, отримають процесори Intel 13-го покоління, дисплеї Super AMOLED, а в комплектацію деяких моделей додадуть стилус S Pen.

Можна очікувати, що Samsung додасть деякі додаткові функції програмного забезпечення до лінійки Galaxy Book для кращого досвіду використання зі смартфонами Galaxy і бездротовими навушниками.

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Інсайдери повідомляли, що серія Samsung Galaxy S23 вийде у рожево-фіолетовому та зеленому відтінках, отримає акумулятори з більшою ємністю та дисплеї яскравістю до 1750 ніт. Пристрої також будуть оснащені флагманським процесором Qualcomm 2023 року Snapdragon 8 Gen 2 та матимуть абсолютно новий 200-мегапіксельний сенсор, здатний знімати більш плавні 8K-відео зі швидкістю 30 кадрів/секунду.

Щодо продажів попередньої лінійки Samsung Galaxy S22, то вони не виправдали очікувань — щоб досягти мети корейська компанія має реалізувати 30 мільйонів одиниць до лютневого анонсу Galaxy S23.