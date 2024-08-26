Саурон схвалює: розумне кільце Apple керуватиме всіма електронними пристроями

Новий патент Apple описує функції майбутнього розумного кільця компанії. «Кільцевий пристрій» (ring device) керуватиме електронікою і гаджетами.
Відповідно до патентної заявки, опублікованої Патентним відомством США (USPTO), кільце можна налаштувати для керування кількома електронними пристроями в середовищі користувача. Йдеться не лише про техніку Apple, але й про різноманітні побутові та офісні пристрої.
«Наприклад, кільцевий пристрій та/або хост-пристрій можуть зберігати … карту кухні з розташуваннями різних кухонних приладів, карту офісу з розташуваннями настільного комп’ютера, офісного динаміка та офісної лампи, карта спальні з розташуванням лампи, портативного комп’ютера та динаміка для спальні тощо», — йдеться у заявці.
Apple не уточнює, як саме відбуватиметься керування. Відомо, що кільце розумітиме жести та інші дані, пов’язані з розташуванням тіла користувача. У документі йдеться про датчики, які дозволять стежити за тілом. Також кільце може отримати мікрофон.
«Під час роботи супутнього пристрою користувач може вводити дані у формі жестів, дотику, натискання, голосового введення, вказівного введення, введення поглядом, інших способів введення, що стосуються положення тіла користувача (наприклад, розташування, орієнтація та рух одного чи кількох пальців та/або інших частин тіла) та/або інших».
Компанія стверджує, що пристрої знаходитимуться у негайній доступності для користувача. Через постійне носіння «кільцевий пристрій можна легко наблизити до міток зв’язку ближнього поля в середовищі користувача» — тобто, можливі якісь дії під час наближення до інших пристроїв. Також є слайд, де кільце якимось чином використовується під час введення тексту на клавіатурі.
Користувач не буде обмежений одним кільцем: «Пристрої можна носити на будь-якому або всіх пальцях користувача (наприклад, вказівний палець, вказівний палець і великий палець, три пальці користувача на одній із рук користувача, деякі або всі пальці на обох руках тощо)».
Слід розуміти, що не всі перераховані функції точно будуть у пристрої. Зазвичай подібні патентні заявки охоплюють найширший спектр можливостей. Втім, можна зрозуміти, як Apple позиціюватиме кільце і що воно робитиме.
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Джерело: Apple Insider
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