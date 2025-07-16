Новини Пристрої 16.07.2025 comment views icon

Seagate випустила перші HAMR-диски на 30 ТБ — Exos M та IronWolf Pro вже у продажу за $600

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Вадим Карпусь

Автор новин

Seagate випустила перші HAMR-диски на 30 ТБ — Exos M та IronWolf Pro вже у продажу за $600
До 30 ТБ на одному диску: Seagate запустила Exos M і IronWolf Pro з лазерним записом HAMR

Seagate випустила жорсткі диски Exos M та IronWolf Pro місткістю до 30 ТБ. Вони побудовані на платформі Mozaic 3+ та використовують технологію теплового магнітного запису (HAMR). Ця технологія передбачає використання лазера для збільшення щільності зберігання. Seagate вперше зробила жорсткі диски Mozaic 3+ з HAMR доступними для масового ринку.

Характеристики Seagate Exos M та IronWolf Pro на 30 ТБ

В дисках використовується лазер для нагрівання поверхні до 450°C, що дозволяє записувати дані на ділянки з підвищеною щільністю. Зчитування відбувається за допомогою багатосенсорної системи Spintronic Reader 7-го покоління, що зменшує вплив сигналів від сусідніх доріжок і забезпечує точність при високій щільності запису.

Обидві моделі мають стандартний 3,5-дюймовий формфактор, швидкість обертання 7200 об/хв, кеш 512 МБ та максимальну швидкість передавання даних до 275 МБ/с. Новинки доступні у вигляді моделей місткістю 28 ТБ та 30 ТБ. Для підключення до системи використовується SATA-інтерфейс з пропускною здатністю 6 Гбіт/с.

Для енергоефективності передбачено технології PowerChoice та PowerBalance, що дозволяють налаштувати споживання енергії залежно від задач. Накопичувачі споживають від 6,9 Вт до 9,5 Вт, що робить їх сумісними з більшістю сучасних сховищ. Наприклад, 4U-сервер із 100 такими дисками може зберігати до 3 ПБ інформації. Один 42U- або 48U-стійковий сервер може вміщати від 30 до 36 ПБ. Середній час між відмовами заявлений на рівні 2,5 млн годин.

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Хоча жорсткі диски Seagate Exos M та IronWolf Pro схожі за характеристиками, вони мають різне призначення. Модель Seagate Exos M створено для розгортання у великих дата-центрах та хмарних інфраструктурах, де важлива стійкість до вібрацій та надійність у великих масивах. Вона має посилену конструкцію та вбудовані датчики вібрації.

А диски IronWolf Pro позиціюються як рішення для NAS-систем, зокрема в офісних середовищах. Вони здатні працювати з відеоаналітикою, розпізнаванням зображень, технологіями RAG та генерацією відповідей на базі локальних даних. Такі накопичувачі підтримують цілодобову роботу в багатодискових масивах та добре справляється з навантаженнями від кількох користувачів.

Тести продуктивності

Seagate поділилася результатами внутрішніх тестів жорстких дисків Exos M та IronWolf Pro місткістю до 30 ТБ. Тест на послідовну пропускну здатність читання/запису (128 КБ) показує, що обидві новинки досягають майже однакової пікової швидкості читання та запису, близько 275 МБ/с на зовнішніх доріжках. Це вказує на те, що збільшена щільність пластин в Exos M не впливає на послідовну пропускну здатність великих блоків. У тесті випадкового читання блоками по 4 KБ з глибиною черги 16, Exos M 30 ТБ забезпечує приблизно 171 IOPS, що майже відповідає Exos X24. Випадковий запис невеликих блоків залишився слабшим (346 IOPS) через особливості технології HAMR. Але у практичних сценаріях навантаження це не критично — для таких задач зазвичай використовуються кеші або SSD. У змішаному навантаженні (запис + читання) Exos M 30 ТБ продемонстрував навіть кращі результати завдяки новій архітектурі кешу.

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IronWolf Pro 30 ТБ демонструє показники продуктивності, подібні до Exos M. Ця модель трохи швидша у послідовних робочих навантаженнях (128 КБ), демонструючи швидкість близько 277 МБ/с на зовнішніх доріжках. Це трохи швидше порівняно з його попередником на 24 ТБ. Продуктивності випадкового читання ідентична  для новинки й попередника і становить 84 IOPS. Однак швидкодія для випадкового запису демонструє незначне зниження для моделі 30 ТБ — 311 IOPS проти 340 IOPS у 24 ТБ. Це свідчить про дещо вищу затримку запису, спричинену складнішим калібруванням запису на жорстких дисках HAMR.

Ціна

Жорсткі диски Exos M та IronWolf Pro місткістю 30 ТБ та 28 ТБ вже доступні для купівлі. Ціни залежать лише від місткості й однакові для обох моделей:

Спецпроєкти
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  • 30 ТБ — $599,99
  • 28 ТБ — $569,99

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Джерело: techpowerup, tomshardware

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