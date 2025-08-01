Новини Кіно 01.08.2025 comment views icon

Серіал "Проблема 3 тіл" залучив одну з найцікавіших зірок "Гри престолів" — зйомки другого сезону розпочато

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Серіал "Проблема 3 тіл" залучив одну з найцікавіших зірок "Гри престолів" — зйомки другого сезону розпочато
Кадр з серіалу "Проблем 3 тіл" від Netflix

Netflix розпочав виробництво другого сезону серіалу “Проблема 3 тіл” і представив оновлений акторський склад.

Перший сезон серіалу “Проблема 3 тіл” засновувався на однойменному романі з трилогії китайського письменника-фантаста Лю Цисіня “Пам’ять про минуле Землі” і оповідав про групу вчених, яка об’єднала зусилля з урядом, аби протистояти великій загрозі для людства, викликаній помилковим рішенням, прийнятим молодою жінкою в Китаї у 1960-х роках.

Шоуранерами виступили Девід Беніоф і Д. Б. Вайс, відомі роботою над “Грою престолів”, які залучили на головні ролі своїх колег по хітовому шоу HBO — Джона Бредлі, Ліама Канінгема та Джонатана Прайса. В другому сезоні вайбів “Гри престолів” стане ще більше, оскільки до команди приєднається Альфі Аленн, відомий роллю багатостраждального Теона Грейнджоя.

Альфі Аленн у ролі Теона Грейнджоя в серіалі "Гра престолів"
Альфі Аленн у ролі Теона Грейнджоя в серіалі “Гра престолів”

Персонажа Аллена в “Проблемі 3 тіл” не розкрили, однак зазначили, що його поява “буде періодичною”. Серед решти новачків — Клаудія Думіт (“Хлопці”) в ролі капітана Ван Рейн, Еллі де Ланге, як Айла, та Джордан Саншайн.

Згідно з останнім дописом в офіційному акаунті серіалу від Netflix, виробництво другого сезону офіційно стартувало в Будапешті, Угорщина. В планах, нагадаємо, їх щонайменше три.

“Тон змінюється, коли ви переходите до другого сезону”, — зазначають творці шоу. “Це набагато масштабніше. Події стають все більш дикими, конфлікти – більш космічними. Як тільки люди побачать це на екрані, вони зрозуміють, чому ми так чекали саме на цей сезон”.

Вайс додав, що “переважна більшість причин, чому вони хотіли зробити цей серіал”, перебувають саме у другому сезоні.

Ейза Гонсалес, яку творці шоу колись змусили вчити фейковий монолог на 3 сторінки, написаний ChatGPT, повертається у продовженні як новатор нанотехнологій Оггі, поряд з Марло Келлі, Бенедиктом Вонгом, Джесс Хонг, Алексом Шарпом та ін. Дата виходу другого сезону серіалу “Проблема 3 тіл” ще не оголошена, але розраховуємо на 2026 рік.

Творці серіалу «Проблема 3 тіл» зізнались, що вирізали «один із найкращих моментів книги» і скасували камео зірки «Доктора Хто»

Джерело: Netflix

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