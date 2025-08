Серіал "Проблема 3 тіл" залучив одну з найцікавіших зірок "Гри престолів" — зйомки другого сезону розпочато

Netflix розпочав виробництво другого сезону серіалу “Проблема 3 тіл” і представив оновлений акторський склад.

Перший сезон серіалу “Проблема 3 тіл” засновувався на однойменному романі з трилогії китайського письменника-фантаста Лю Цисіня “Пам’ять про минуле Землі” і оповідав про групу вчених, яка об’єднала зусилля з урядом, аби протистояти великій загрозі для людства, викликаній помилковим рішенням, прийнятим молодою жінкою в Китаї у 1960-х роках.

Шоуранерами виступили Девід Беніоф і Д. Б. Вайс, відомі роботою над “Грою престолів”, які залучили на головні ролі своїх колег по хітовому шоу HBO — Джона Бредлі, Ліама Канінгема та Джонатана Прайса. В другому сезоні вайбів “Гри престолів” стане ще більше, оскільки до команди приєднається Альфі Аленн, відомий роллю багатостраждального Теона Грейнджоя.

Персонажа Аллена в “Проблемі 3 тіл” не розкрили, однак зазначили, що його поява “буде періодичною”. Серед решти новачків — Клаудія Думіт (“Хлопці”) в ролі капітана Ван Рейн, Еллі де Ланге, як Айла, та Джордан Саншайн.

The universe is a dark forest. 3 BODY PROBLEM Season 2 is now in production! pic.twitter.com/ItF3uBvMb6

— 3 Body Problem (@3body) July 31, 2025