Творці серіалу «Проблема 3 тіл» зізнались, що вирізали «один із найкращих моментів книги» і скасували камео зірки «Доктора Хто»

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Шоуранери Девід Беніофф, Д.Б. Вайс та Олександр Ву розказали, що перший сезон серіалу «Проблема 3 тіл» довелось «порізати» і прибрати деякі «прекрасні сцени з книги», оскільки вони «не працювали з епізодами в цілому».

«Було чимало сцен, які мали чудовий вигляд самі по собі, але не працювали з епізодами. Ми створили багато моментів, які хотіли б включити, і дуже шкодуємо, що деякі довелось скоротити на користь серіалу загалом», — пояснив Олександр Ву в інтерв’ю Hollywood Reporter.

Один з моментів, який передбачав сценарій і зрештою був скасований через брак часу та фінансів, це сцена з книги, в якій Є Веньцзе залишає базу «Червоного берега» у пошуках нового місця, та зустрічає у селі стару жінку, яка дивиться на зірки, а згодом запитує Є: «Я відчуваю, ти вивчаєш зірки. Скажи мені, бо я завжди хотіла знати: чому вони не падають з неба? Що їх там утримує?».

«Це прекрасний момент із книги, який ми усі троє дуже любили і думали, що він буде надзвичайним для персонажа. Але для цього треба було б будувати декорації іншого китайського села. І це була одна з перших жертв, на яку ми пішли, розуміючи, що не можемо показати все», — каже Беніофф.

Так само довелось скасувати сцену, яка включала камео одного з виконавців ролі «Доктора Хто» — ім’я актора не розкривають.

«Я не хочу називати ім’я, аби хтось відчував себе погано через те, що його виключили з серіалу. Однак це колишній Доктор Хто. Шанувальники були б у захваті. Але на користь решти епізоду довелось цей момент скасувати», — додав Ву.

Перший сезону серіалу «Проблема 3 тіл», заснований на романах Лю Цісіня, розповідає про групу вчених, яка намагається протистояти великій загрозі для людства, викликаній помилковим рішенням, прийнятим молодою жінкою в Китаї у 1960-х роках. До акторського складу увійшли Ейза Гонсалес, Йован Адепо, Розалінда Чао, Джесс Хонг, Марло Келлі, Алекс Шарп, Сі Шімука, Зін Ценг, Саамер Усмані, Бенедикт Вонг, а також колеги Вайса та Беніоффа по «Грі престолів» Джон Бредлі, Ліам Канінгем та Джонатан Прайс.

Наразі перший сезон транслюється на Netflix (нашу рецензію можна переглянути тут), також стримінг замовив додаткові епізоди — однак не анонсував розширення, як другий повноцінний сезон.

Онлайн-курс Data Analytics від Mate academy. Здобудьте навички роботи з даними в Mate! 80% практики + підтримка досвідчених менторів = ваш успіх у Data Analytics. Реєструйтесь на курс зі знижкою та розпочніть нову кар'єру! Отримати знижку на курс

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.