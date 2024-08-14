Творці серіалу «Проблема 3 тіл» змусили Ейсу Гонсалес вчити фейковий монолог на 3 сторінки, написаний ChatGPT

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Шоуранери Девід Беніофф та Д.Б. Вайс, відомі роботою над серіалами «Гра престолів» та «Проблема 3 тіл», нерідко розігрують акторів, які їм найбільше полюбилися.

Наприклад, у першому сезоні «Гри престолів» вони підсунули Кіту Харінгтону фейковий сценарій, де персонажу Джону Сноу нібито обпалюють лице, а потім сказали, що він в такому вигляді проведе решту серіалу. А Джону Бредлі, виконавцю ролі Сема Тарлі, на примірці дали дурнуватий костюм у стилі Генріха VIII.

Під час роботи над серіалом «Проблема 3 тіл» об’єктом їхніх жартів стала вже Ейса Гонсалес, яка зіграла новатора нанотехнологій Оггі. В інтерв’ю The Hollywood Reporter дует розповів, що акторці підсунули фейковий монолог про басейн на 3 сторінки, написаний ChatGPT, і попросили вивчити його до наступного дня.

Окрім того, що такий монолог мав зайняти приблизно три хвилини екранного часу, де Ейса б безперервно його промовляла, сам текст був по дебільному написаний фактично нісенітницею.

«Він передбачав вивчення 50 або 60 цифр числа Пі», — додає Вайс.

Однак витівка шоуранерів не вдалася, бо продюсерка Бернадетт Колфілд, добре знайома з цими жартами ще з часів «Гри престолів», запевнила акторку, що вчити текст насправді непотрібно. І Беніофф, і Вайс згодом сказали, що все одно б ніколи не зайшли так далеко (оскільки це означало б покласти додатковий тягар на знімальну групу).

Серіал «Проблема 3 тіл», заснований на романах Лю Цісіня, розповідає про групу вчених, яка об’єднує зусилля з урядом, аби протистояти великій загрозі для людства, викликаній помилковим рішенням, прийнятим молодою жінкою в Китаї у 1960-х роках. До акторського складу, окрім Гонсалес, увійшли Йован Адепо, Розалінда Чао, Джесс Хонг, Марло Келлі, Алекс Шарп, Сі Шімука, Зін Ценг, Саамер Усмані, Бенедикт Вонг, а також колеги Вайса та Беніоффа по «Грі престолів» Джон Бредлі, Ліам Канінгем та Джонатан Прайс.

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Наразі перший сезон серіалу «Проблема 3 тіл» доступний для перегляду на Netflix.

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