Серіал Resident Evil від Netflix вже скасований — Deadline

Згідно з витоком, серіал Resident Evil від Netflix був скасований трохи більше ніж через місяць після свого дебюту. Повідомляється, що стрімінговий сервіс вирішив не продовжувати серіал через низькі рейтинги та малу кількість глядачів.

Як і в багатьох інших адаптаціях Resident Evil, у серіалі Netflix робиться спроба нового погляду на популярну франшизу відеоігор. Шоу, яким керує Ендрю Дабб із «Надприродного», відбувається у двох різних часових лініях. У центрі розповіді знаходиться виконавчий директор Umbrella Альберт Вескер (Ленс Реддік) та дві його доньки (у виконанні Тамари Смарт та Сієни Агудонг).

Критики також не підтримали серіал. Серед зауважень щодо нього називають передбачуваність сюжету, загальну неоригінальність, втому глядача останнім часом від теми зомбі. Анімаційний серіал Netflix Resident Evil: Infinite Darkness на його тлі виглядає привабливішим.

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Resident Evil потрапилв у Топ-10 найпопулярніших шоу Netflix за перші три тижні прокату онлайн, але після цього почав втрачати увагу глядачів. Поряд з четвертим сезоном «Дуже дивних справ», що зібрав симпатії глядачів, Resident Evil виглядає блякло.

Netflix має великі плани з екранізації відомих ігрових тайтлів, серед яких Horizon Zero Dawn, Tomb Raider, Far Cry і Bioshock.

Джерело: The Verge