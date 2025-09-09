Серіал "Відьмак" представив нового Весеміра — актора "Перснів влади" і "Гаррі Поттера"

Генрі Кавілл (Ґеральт) та Кім Бодніа (Весемір) у перших сезонах "Відьмака" / Netflix

Серіал “Відьмак” представить кілька важливих змін у четвертому сезоні: окрім Ґеральта у виконанні Ліама Хемсворта замість Генрі Кавілла, нам покажуть оновленого Весеміра.

Актор Кім Бодніа, який зіграв Весеміра у перших трьох сезонах “Відьмака” до ролі не повернеться, натомість його персонажа на екрані втілить Пітер Маллан, повідомляє сайт Redanian Intelligence. Причиною заміни стали конфлікти у розкладі, які ще торік в інтерв’ю коментували представники Кіма:

“Кім не повернеться на роль Весеміра, оскільки його поточний знімальний графік не вписувався в знімальний графік 4 сезону “Відьмака” на Netflix”.

Маллан має великий послужний список в кіно і був відзначений премією BAFTA та премією Каннського кінофестивалю. Серед його останніх робіт — “Озарк” та “Світ Дикого Заходу”; є й пара великих фентезійних проєктів, зокрема серіал “Персні влади”, де він зіграв Дуріна III, та “Гаррі Поттер” з роллю смертежера Корбана Якслі. Актор також працював із Фреєю Аллан (Цірі) у фільмі жахів “Бегхед”.

Торік стало відомо, що Весемір, Ламберт і Коен повернуться у 4 сезоні “Відьмака” та будуть включені в сюжетну лінію “наших днів”, а не спогади про Каер-Морен.

Наразі четвертий сезон “Відьмака” перебуває на стадії постпродакшену. Реліз на Netflix, за чутками, відбудеться вже цього жовтня і з усіма 8 епізодами за раз. Раніше ми бачили лише один офіційний погляд на Ґеральта у виконанні Хемсворта та масу витоків зі знімань з образом у канонічній шкірянці. Продюсери раніше обіцяли “ідеальний перехід” до нового втілення, який відповідатиме “книжковому канону”.

Цього ж року очікуємо на спецвипуск “Щури”, який відтворили зі скасованого шоу.

Тим часом вже з 30 вересня в Україні стартують продажі книги “Відьмак: Роздоріжжя круків”, раніше видавництво КСД показало обкладинку і анотацію.