Серіал "Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг

Ліам Хемсворт у серіалі "Відьмак" від Netflix

Чи можете ви уявити Ліама Хемсворта в момент, коли його несе на спині велика волохата істота? Можете не старатись, оскільки Netflix запропонує вам цю чудову сцену вже в наступних сезонах серіалу “Відьмак”.

Згідно з Redanian Intelligence, “Відьмак” залучив актора Адама Безіла, відомого своїм виконанням фентезійних істот (Топляк в “Останні з нас”) на роль Нокера — представника підвиду кобольдів.

В книгах Анджея Сапковського є момент, коли Ґеральт зустрічає ельфа Авалак’ха в печері на горі Гаґен. Вони ведуть цікаву розмову, після чого Відьмак має якимось чином спуститися з гори, аби знову приєднатися до Ганзи. Отут і приходить на допомогу Нокер. Щоправда, поїздка далека від ідеальної, що й робить цю сцену такою видовищною та смішною.

Тепер очевидно, що в фінальних сезонах з’явиться й Авалак’х, хоча достеменно невідомо хто його зіграє. В “Походженні крові” роль взяв на себе Семюел Бленкін, однак мінісеріал представив іншого актора в ролі Ередіна (Джейкоб Коллінз-Леві замість Сема Гейзелдайна), тож бачення проєктів може відрізнятись.

Що відомо про 4-й і 5-й сезони “Відьмака”?

На цей час Netflix випустив три сезони серіалу “Відьмак” — усі з Генрі Кавіллом в головній ролі, тоді як в останніх двох його місце обійняв Ліам Хемсворт. Продюсери раніше обіцяли “ідеальний перехід” до нового втілення Ґеральта, відповідно до “книжкового канону”.

“У нас є дуже хороший план, щодо того як представити нового Ґеральта і бачення того, як з цим впорається Ліам. Без подробиць, бо це буде величезним спойлером — але це дуже близько до метаідей, які глибоко вкорінені у книгах, особливо у 5-й”.

Знімання четвертого сезону офіційно завершено. Фрея Аллан (Цірі) прощалася з колегами по проєкту в Instagram ще наприкінці жовтня 2024 року, тоді як Хемсворт того ж місяця давав оновлення щодо графіку роботи.

“Ми знімаємося вже близько восьми місяців. Ще три тижні, а потім ми робимо перерву приблизно на чотири місяці, і повертається наступного року”, — говорив він, натякаючи на роботу вже над п’ятим сезоном.

Зважаючи на те, що знімання п’ятого стартували (і ми вже бачили деякі цікаві залаштункові кадри), четвертий сезон перебуває на стадії постпродакшену. Реліз очікується у 2025 році, однак офіційного оголошення від стримінгу досі не було. Раніше нам показали лише короткий тизер з представленням Хемсворта в образі, решту кадрів і інформації отримуємо лише з витоків.

Окрім Цірі та нового Ґеральта, очевидно, повернуться Єнніфер (Аня Чалотра) та Любисток (Джої Бейті) поряд з великим складом основного касту перших сезонів. Серед новачків: Шані (Емілі Джо-Янг), Родерік де Ветт (Джек Майерс), Регіс (Лоуренс Фішберн) та ін.

Згідно з синопсимом четвертого сезону, “після шокуючих подій, що змінили Континент, якими завершується третій сезон, новий розповідає про Ґеральта, Єнніфер та Цірі, які стикаються з необхідністю подорожувати спустошеною війною територією та її численними демонами, окремо один від одного. Якщо вони зможуть прийняти та очолити групи невдах, у яких опиняться, у них є шанс пережити бойове хрещення — і знову знайти одне одного”.

Жодних інших офіційних деталей немає, але завдяки третьому сезону нам принаймні відомо, що Цірі приєдналася до групи Щурів (які так і не отримали окремого серіалу), тоді як Єн та Ґеральт, очевидно, вирушать на її пошуки. Хоча персонаж Чалотри, ймовірно, також буде зайнята спробами компенсувати шкоду, завдану кровопролиттям в Аретузі та втратою Тіссаї. А ще є Вільгефорц та Емгир, які думають, що їм вдалося раз і назавжди повернути Цірі додому, хоча вона виглядає трохи інакше… Загалом цікаво побачити, чим усе завершиться у фіналі.