Що наразі відомо про Samsung Galaxy S24: дата анонсу, специфікації, дизайн, штучний інтелект

Флагманський Samsung — це своєрідна вітрина смартфонів на Android, яка протиставляється iPhone і можливостями й ціною. Що ж відомо про лінійку Galaxy S24 зараз, понад як за місяць до офіційного релізу.

Дата анонсу

Samsung традиційно проводить презентацію флагманської лінійки в рамках церемонії Unpacked. Згідно з витоками й чутками, вона має відбутися 17 січня.

Дизайн

Згідно зі свіжими даними WindowsReport, S24 пропонуватиметься в 4 кольорах:

Onyx Black

Marble Grey

Cobalt Violet

Amber Yellow

Модифікація Galaxy S24 Ultra пропонуватиме по суті ті самі кольори, але з іншими назвами:

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Violet

Titanium Yellow

Це певною мірою підтверджує інсайдерську інформацію, що Galaxy S24 Ultra за прикладом iPhone 15 Pro перейде на титан.

Раніше вже публікувалися як рендери Galaxy S24, 360° зображення цих смартфонів, та навіть живі фото Galaxy S24 Ultra.

Специфікації

Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон підтвердив, що серія Samsung Galaxy S24 оснащуватиметься процесорами Snapdragon 8 Gen 3 або Exynos 2400, залежно від ринку збуту. Скорше за все мова про повернення до схеми: Exynos для Південної Кореї та Європи, а для іншого світу — Qualcomm.

Смартфон пропонуватиметься в двох розмірах. Стандартний S24 матиме 6,2-дюймовий екран та акумулятор на 4000 мАг, варіант S24 Plus натомість дасть 6,7-дюймовий дисплей та акумулятор на 4900 мАг. В обох випадках частота оновлення екрана — 120 Гц. Згідно з цим витоком — ще одною відмінністю цих двох версій буде ОЗП — 8 та 12 ГБ відповідно.

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S24 Ultra матиме такий самий розмір дисплея, як і в S23 Ultra. Модель 2024 року підтримуватиме частоту оновлення до 120 Гц, однак новинка схоже матиме плоский екран, без кривизни з боків, як у попередніх моделях.

Має покращитися охолодження завдяки більшій в 1,9-разів паровій камері. Це натякає на збільшення обчислень, через інструменти штучного інтелекту. Нова модель також матиме п’ять задніх камер, але, на відміну від попередника, має з’явитися 50 Мп телефото модуль із 3-кратним зумом (за іншими даними з 5-кратним).

Штучний інтелект

На Samsung AI Forum компанія анонсувала власний генеративний штучний інтелект Samsung Gauss, здатний працювати локально на пристроях. Цей ШІ повинен стати частиною майбутнього флагмана — Galaxy S24. Згідно зі словами представників Samsung, що її модель «названа на честь Карла Фрідріха Гаусса, легендарного математика, який створив теорію нормального розподілу, що є основою машинного навчання і ШІ». Розроблена Samsung Research, модель охоплює Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code і Samsung Gauss Image, це відповідно мовна, графічна модель та помічник у програмуванні.