"Шпигунський екшен в стилі Metal Gear": перший погляд на гру Physint від Кодзіми з зіркою "Фуріози"

Маргарита Юзяк

Physint / Kojima Productions

Хідео Кодзіма сьогодні влаштував “бум” новин по своїх іграх та фільмах — творець вперше показав постер до свого майбутнього шпигунського екшена Physint.

Під час заходу, присвяченого 10-річчю Kojima Productions в Японії, ми змогли побачити образ головного героя. На постері видно чоловіка у плащі, який тримає зброю. Хідео Кодзіма відомий, як автор популярної серії Metal Gear, коли ще працював в Konami. Наразі його нова Physint — тактичний шпигунський екшн “наступного етапу”, яка наслідує стиль Metal Gear.

Кодзіма розповідає не багато про головного героя, а його обличчя важко розгледіти. За словами розробника, нам треба очікувати оголошення про кастинг у майбутньому. Тож прототип зовнішності ще не закріплено за конкретною людиною, а його риси можуть змінитися протягом розробки.

Повний постер Physint / Kojima Productions

Під час виступу на сцені Кодзіма підтвердив: розробка шпигунського бойовика Physint лише стартувала. Наразі він особисто займається створенням концептів, продумує персонажів і підбирає акторів. Проєкт перебуває на ранньому етапі, і все ще формується його творче ядро.

“Це тільки початок”, — заявляє Кодзіма.

Проте ми маємо не лише постер. Кодзіма підтвердив трьох акторів, які приєдналися до проєкту Physint. Серед них — Чарлі Фрейзер (“Фуріоза: Шалений Макс. Сага”), Дон Лі (“Вічні”) та Мінамі Хамабе (“Ґодзілла мінус один”). Їхні ролі поки не розкривають, але участь таких імен вже натякає на масштаб і стиль майбутнього бойовика.

В основі Physint лежить технологія, яка перевершує попередні проєкти Кодзіми. Зокрема ті, що використовували для Death Stranding та майбутнього жахастика OD (його дебютний трейлер вже показали на виставці). Це пояснюється тим, що Physint вийде пізніше, а тому матиме доступ до більш сучасних технологій. Водночас залишається невідомим, який саме ігровий рушій використовує Kojima Productions для цього проєкту. Наприклад, OD відходить від рушія Death Stranding та переходить на UE5, тож цікаво, що будуть робити з новим екшеном?

Наразі ні точну дату релізу, ні навіть приблизне вікно запуску Physint поки не оголошено. Зі слів Кодзіми, спочатку студія завершить роботу над OD, а вже потім перейде до Physint. Перші суттєві подробиці нам ще чекати і чекати. У травні він зазначив, що до релізу Physint залишилося ще “п’ять-шість років”, що натякає на можливий запуск не раніше 2030 року — ймовірно, вже на консолі наступного покоління, PlayStation 6. Очікується, що вона кілька років буде ексклюзивом Sony.

OD та Physint стали причинами, чому Хідео Кодзіма особисто не режисує фільм за Death Stranding. Те саме стосується аніме Death Stranding Mosqito, трейлер якого показали під час того самого заходу. Творець активно залучений в обидва проєкти, але все-таки не контролює їх повністю.

Джерело: трансляція Kojima Productions: Beyond the Strand

