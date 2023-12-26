Штучний інтелект може визначити, чи оригінальна ваша нова сумка Louis Vuitton — з точністю 99%

Інструмент Entrupy пропонує послугу «‎верифікації» брендових речей.

Компанія Entrupy була заснована ще десяток років тому й стверджує, що її ШІ-технологію використали «‎сотні торговців вінтажними брендовими товарами» станом на грудень 2020 року (власне інструмент і досі доступний лише цим торговим представникам).

Entrupy визначає автентичність лише товарів класу «‎люкс» — від таких брендів, як Balenciaga, Burberry, Gucci та Louis Vuitton. Точність результату, за словами компанії, сягає 99,1%.

«Суть полягає в тому, щоб додати довіри покупцям та запропонувати перевірку від третьої сторони», — каже Від’ют Шрінівасан, співзасновник і генеральний директор Entrupy.

Інтерес до Entrupy зріс торік у жовтні, коли TikTok запартнерився з компанією, щоб визначати автентичність товарів на платформі електронної комерції TikTok Shop.

То як використати інструмент? Сервіс пропонує завантажувати фото товару під усіма можливими кутами огляду після поєднання з апаратним пристроєм Entrupy, який має мікроскопічну лінзу, яка, як стверджує компанія, може збільшувати камеру телефону, щоб робити детальніші фотографії таких елементів, як логотип продукту та матеріал.

Далі фото автоматично порівнюються із базою даних з мільйонів зображень автентичного виробу за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, і за кілька хвилин Entrupy виносить свій вердикт. Компанія також пропонує офіційний сертифікат, яким роздрібні продавці можуть підтвердити «‎оригінальність» продукту.

Серед інших апаратних ШІ-пристроїв цього року відзначились друга версія розумних окулярів Ray-Ban від Meta та «‎смартфон без екрана» від Humane.