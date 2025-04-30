Silverstone представила надпотужний блок живлення Hela 2500Rz — вистачить на три RTX 5090 або чотири RTX 5080

Новітні відеокарти NVIDIA вражають своїм апетитом. Через високий рівень енергоспоживання та нагрів інколи навіть плавляться конектори живлення. Звісно, щоб забезпечити такі відеокарти достатньою кількістю енергії потрібні потужні блоки живлення. Компанія Silverstone як раз випустила такий – він здатен заживити навіть декілька продуктивних відеокарт одночасно.

Новий блок живлення Silverstone Hela 2500Rz має заявлену потужність 2500 Вт. Він може забезпечити енергією чотири відеокарти з роз’ємом 12VHPWR або 12V-2×6. Цей блок підтримує сучасні стандарти ATX 3.1 та PCIe 5.0, тож з легкістю впорається з живленням чотирьох RTX 5080 — одних із найпродуктивніших відеокарт. Також він впорається з обслуговуванням до трьох відеокарт RTX 5090. Крім того він підходить для більшої кількості менш потужних карт, бо має ще сім 8-контактних роз’ємів PCIe (через два подвійних кабелі 6+2 і три одинарні 6+2).

Вперше Hela 2500Rz показали ще торік, але тільки зараз Silverstone завершила розробку і запустила його як готовий комерційний пристрій. Через величезну потужність у 2500 Вт. цей блок живлення працює лише в електромережах із напругою 240 В. Українцям та європейцям немає причин перейматися через несумісність. А от у більшості домогосподарств у США, де стандартна напруга 110 В, використати цей блок не вийде без спеціального перетворювача.

Блок живлення Hela 2500Rz призначений для використання у складі однієї потужної робочої станції, оскільки в нього лише один 24-контактний ATX-роз’єм, і він не підходить для живлення двох систем одночасно. У комплект постачання входять:

3 SATA/периферійні кабелі (по 4 роз’єми SATA),

4 кабелі EPS/PCIe (8-контактні, 4+4),

1 Molex (на 4 роз’єми),

4 кабелі 12V-2×6,

4 8-контактні кабелі для старих відеокарт.

Новинка має сертифікат ефективності Cybenetics Platinum, японські конденсатори, захист від перенапруги, перевантаження, короткого замикання та інших типових загроз. Він оснащений трьома лініями живлення (3.3V, 5V, 12V), де перші дві забезпечують до 120 Вт, а лінія 12V — повну потужність у 2500 Вт.

Охолодження забезпечує вентилятор діаметром 135 мм із подвійними шарикопідшипниками. За навантаження до 10% він взагалі не обертається, а далі поступово нарощує оберти — від 500-600 об/хв на 20% навантаження до трохи більше ніж 2000 об/хв при повному навантаженні.

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Silverstone поки не оголосила інформацію про ціну та дату початку продажу нового блоку живлення Hela 2500Rz. Враховуючи характеристики, без сумніву, він стане одним із найдорожчих блоків живлення на ринку.

Джерело: tomshardware