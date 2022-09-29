Skull and Bones знову переноситься (вже 6-й раз за 5 років розробки) — тепер на березень 2023 року

Менш ніж за 2 місяці до виходу гри Skull and Bones компанія Ubisoft заявила про чергове перенесення проєкту. Ще недавно повідомлялося, що її реліз заплановано на 8 листопада. Але тепер команді розробників знадобилася чергова відстрочка ще на 4 місяці.

«Наша команда старанно працює над оптимізацією та балансуванням перед всесвітнім запуском», – заявила Ubisoft. «В результаті ми вирішили перенести дату випуску на 9 березня 2023 року».

Постійні затримки переслідували розробку Skull and Bones з моменту її анонсу у 2017 році. Студія Ubisoft Singapore, яка відповідає за розробку гри, навіть опинилася під слідством після того, як Kotaku опублікував повідомлення про сексуальні домагання та дискримінацію в оплаті праці. Надалі розслідування було закрито, а добре ім’я студії очищено від підозр. Але в будь-якому випадку, за 5 років розробки (хоча, за попередніми даними, роботи над проєктом почалися задовго до анонсу – ще у 2013 році) термін виходу гри переносився вже 6 разів. Спочатку цей проєкт планувалося випустити ще восени 2018 року, але незадовго до виставки до E3 2018 року гру перенесли на «2020 фінансовий рік». Потім були й інші перенесення, включаючи «2022 фінансовий рік» та «2023 фінансовий рік».

Останнім часом Ubisoft поступово нарощувала маркетингову кампанію з просування Skull and Bones. Частину вересневої презентації Ubisoft Forward було присвячено демонстрації ігрового процесу. Все це говорило, що гра нарешті готова. Але це виявилося не так.

Слід зазначити, що до новорічного сезону Ubisoft практично не залишився великих ігор. Ще раніше в цьому році перенесли вихід гри за фільмами Avatar, спочатку запланованої на кінець 2022 року. The Division Heartland наближається до етапу закритого бета-тесту, але навряд чи вийде цього року.

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Таким чином, до кінця року очікується вихід Mario + Rabbids Sparks of Hope (ексклюзив для Switch), сіквела в серії Just Dance та версії Rocksmith+ на умовах підписки.

Джерело: The Verge, Arstechnica