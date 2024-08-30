Smart #5 – електрокросовер із запасом ходу понад 740 км та 15-хвилинною швидкою зарядкою

Компанія Smart анонсувала свій новий електричний кросовер #5. Хоча виробник оприлюднив ще не всі характеристики, наразі відомі дані досить вражаючі.

Smart #5 має акумуляторну батарею місткістю 100 кВтгод на 800 В, яка забезпечує запас ходу понад 740 км за циклом CLTC. Завдяки підтримці швидкої зарядки потужністю 400 кВт батарея здатна відновити запас енергії від 10% до 80% лише за 15 хвилин.

Smart офіційно не підтвердила доступні варіанти силової установки. Однак дані Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю свідчать про декілька конфігурацій. Споживачі зможуть обрати одну з задньопривідних версій з моторами потужністю 335 к.с. (250 кВт) або 358 к.с. (267 кВт). Також будуть системи повного приводу з двома двигунами, які використовують передній електромотор потужністю 221 к.с. (165 кВт) в парі із заднім двигуном потужністю 358 к.с. (267 кВт) або 416 к.с. (310 кВт).

Smart #5 має характерні довгасті фари, з’єднані тонкою підсвіченою смугою. Версія Summit Edition додає світлову панель на даху та бічні підніжки. Бокова драбина полегшує доступ до багажника на даху.

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В інтер’єрі електромобіля доступні шкіряні сидіння, оздоблення з дуба та аудіосистема Sennheiser із 21 динаміком. Передні сидіння відкидаються до 121 градуса. Ще є система навколишнього освітлення з 256 кольорами. Крім того пропонується 10,3-дюймова цифрова панель приладів, два 13-дюймових дисплея та 25,6-дюймовий HUD. Інформаційно-розважальна система містить аватар лева на ім’я Лео та сучасний голосовий помічник зі штучним інтелектом, який може відповідати на запитання природною мовою.

Про задніх пасажирів також добре подбали. Їм доступні сидіння з підігрівом, спинки, що регулюються, і сонцезахисний екран з електроприводом. Ще є світлодіодні лампи для читання з налаштуванням та окремий комфортний режим, який забезпечує додатковий простір для ніг.

Сидіння можна скласти, щоб створити спальне місце для однієї або кількох осіб. У салоні доступно 34 відділення для зберігання речей, багажне відділення для додаткового зберігання речей і просторе вантажне відділення, яке може вмістити багаж об’ємом до 1530 літрів (зі складеними задніми сидіннями).

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Наразі не повідомляється, якою буде ціна електричного кросовера Smart #5. Зважаючи на характеристики на комфортний інтер’єр, вона повинна бути чималою.

Джерело: arenaev