Новини Пристрої 16.07.2025 comment views icon

Sony оголошує програму заміни Xperia 1 VII через технічні проблеми

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Олексій Єрін

Автор новин

Sony оголошує програму заміни Xperia 1 VII через технічні проблеми
Дефектні смартфони Xperia 1 VII компанія Sony замінить на нові

Тиждень тому ми повідомляли про припинення продажів смартфона Sony Xperia 1 VII через технічну несправність. Наразі стало відомо про саму проблему із якою зіткнулась компанія.

Флагман Sony Xperia 1 VII, представлений у травні, почав своє життя із фальстарту. Вже на початку липня стало відомо про спонтанні перезавантаження та вимкнення. Потім з’явилась інформація про припинення продажів в Європі. А сьогодні стало відомо, що причиною усіх негараздів є материнська плата. Конкретно дефект не вказується, проте вже ясно чим усе це закінчиться – стартувала програма безплатної заміни телефонів із зазначеними вище симптомами.

Виробник заявив, що вже вніс необхідні зміни у виробничий процес, щоб заявлений дефект не перекинувся на майбутні пристрої. При цьому усім користувачам смартфона, рекомендовано перевірити IMEI на спеціальному сайті.

Офіційна заява Sony UK з приводу проблеми:

«Наше розслідування показало, що виробничий процес може спричинити вихід з ладу материнської плати смартфону Xperia 1 VII у деяких випадках, що потенційно може призвести до проблем із живленням. Виробничий процес було негайно змінено, щоб запобігти повторенню дефекту. Ми щиро перепрошуємо за будь-які незручності, завдані нашим клієнтам».

Стартувати програма має вже з 21 липня. У тих випадках, коли дефект все ж підтвердиться, Sony надасть подальші інструкції до подачі заявки на заміну. Окрім цього, рекомендується зберегти усі користувацькі дані перед відправкою телефону у сервіс.

Джерело: Gsmarena

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