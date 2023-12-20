Sony продала 50 млн. PlayStation 5 по світу і майже наздогнала динаміку PS4

Sony оголосила про досягнення планки 50 млн проданих консолей PlayStation 5 по всьому світу. Вона досягла цього результату 9 грудня 2023 року, а динаміка продажів консолі відстає від PlayStation 4 лише на тиждень. В липні, коли консоль досягла позначки в 40 млн, вона відставала від PS4 на два місяці.

Запуск PS5 ускладнили серйозні проблеми з постачанням, спричиненими глобальним дефіцитом компонентів. Консолей постійно не вистачало на складах протягом перших двох років її існування на ринку, передає Gameindustry.

Проте ситуація змінилася, наприклад в листопаді продажі PS5 в Європі зросли на 376% порівняно з листопадом 2022 року. Цього року Sony також кілька разів знижували ціну на консоль, оскільки намагається досягти 25 млн постачань PS5 у цьому фінансовому році.

Однак продажі PS5 у США в листопаді дещо впали порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це пов’язано з тим, що в листопаді 2022 року в США почали розв’язувати проблеми із запасами PS5, що спричинило значний сплеск продажів, як цього року в Європі та Україні.