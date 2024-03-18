Попит спадає, а запаси — все вищі. Sony призупинила виробництво PS VR2

Місяць тому Sony анонсувала сумісність PS VR2 з ПК, яка має з’явитися вже цьогоріч та стати рятівним колом для напівпровальної гарнітури VR. У продовження історії Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що Sony вимушено призупинила виробництво PS VR2, оскільки попит все нижче, а складські запаси — все вищі.

У додаткових партіях PS VR2 немає жодної необхідності, допоки Sony не розпродасть наявні запаси пристроїв. Конкретики щодо накопиченого обсягу товару джерела Bloomberg не надають, лише зазначають, що Sony відвантажила на ринок понад 2 млн гарнітур PS VR2 з моменту її випуску у лютому 2023 року.

За даними IDC, продажі PSVR2 скорочуються щоквартально з моменту її дебюту. Водночас аналітики прогнозують подальше пожвавлення попиту на VR-гарнітури завдяки Apple, яка нещодавно вийшла на цей ринок з нашумілою Vision Pro. За прогнозом IDC, ринок VR щорічно зростатиме в середньому на 31,5% між 2023 і 2028 роками.

Динаміка спаду продажів PS VR2 від початку

Sony не відповіла на запит Bloomberg і поки що ніяк не прокоментувала повідомлення щодо зниження продажів PS VR2.

Нагадаємо, продажі PS VR2 стартували в лютому 2023 року за ціною $550. І досить висока ціна стала одним з факторів, які стримували продажі гарнітури. Інший вагомий фактор — доволі скупий вибір ігор. Наразі на PS VR2 доступно близько 160 ігор, тож сумісність з ПК має допомогти розширити ігрову бібліотеку та привабливість самої гарнітури. Залишається пригадати, що нещодавня реструктуризація бізнесу та масові скорочення вдарили по багатьох проєктах — лондонська студія PlayStation Studios, яка працювала над VR-іграми, припинила своє існування. Скорочення не оминули навіть священну Guerrilla Games, що розробила ексклюзив Horizon Call of the Mountain у популярній серії Horizon.

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