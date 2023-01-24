SpaceX провела тестове заправлення 120-метрової системи Starship у зібраному вигляді — це генеральна репетиція передстартового відліку

SpaceX стала на крок ближче до першого орбітального польоту космоплана нового покоління Starship — пізно ввечері 23 січня на випробувальному майданчику Starbase у Техасі інженери компанії успішно виконали повну заправку (WDR) системи Starship та Super Heavy висотою 120 метрів, а саме пари повнорозмірних прототипів Starship SN24 та Super Heavy B7. За випробуваннями можна було як завжди стежити у прямій трансляції на YouTube-каналі NASASpaceflight; також SpaceX опублікувала фрагмент з найсоковитішими кадрами повної тестової заправки всіх чотирьох паливних баків Starship S24. Система працює на паливній парі метан-рідкий кисень.

З травня 2021 року, коли Starship SN15 здійснив перший повністю успішний висотний політ, SpaceX безліч разів корегувала графік та переносила перший орбітальний політ. Наприкінці вересня SpaceX вперше провела вогневі випробування 70-метрової ракети Super Heavy Booster 7 із 7 метановими двигунами Raptor, а у листопаді відбулися вогневі випробування Starship вже із 14 двигунами — тоді 14 двигунів Raptor 2 видали тягу 3220 тс, що більше за стартову тягу Falcon Heavy, яка становить 2326 тс.

Водночас SpaceX вже кілька разів з’єднувала 50-метровий корабель Starship з 70-метровим прискорювачем Super Heavy за допомогою 140-метрової пускової вежі Mechazilla. Цю гігантську конструкцію використовуватимуть як для збирання ракет на пусковому майданчику, так і для повернення Super Heavy — вона ловитиме прискорювач після повернення. Раніше лідер SpaceX Ілон Маск проводив аналогію з механічними паличками для їжі та сценою з фільму «Малюк-каратист» (1984), де містер Міягі ловить паличками для рису муху.

Нічний WDR-тест Starship — завершальний підготовчий етап перед фінальними вогневими випробуваннями системи нового покоління Starship у повній конфігурації з 33 двигунами. Це генеральна репетиція передстартового відліку з усіма основними етапами підготовки, за винятком безпосереднього запалення двигунів. Також SpaceX провели тест системи пожежогасіння.

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“Сьогодні Starship успішно пройшов першу повноцінну тестову заправку в Starbase в умовах, які максимально відтворюють реальну підготовку до запуску. Це вперше корабель та ракета-носій у зібраному вигляді були повністю заправлені паливом масою понад 4500 тонн. Сьогоднішній тест допоможе перевірити повну послідовність операцій у ході передстартового відліку, а також експлуатаційні якості Starship та стартового майданчика у межах підготовки до майбутнього запуску”. із офіційної заяви SpaceX

На початку січня CEO SpaceX Ілон Маск у черговому апдейті повідомив про високі шанси на спробу запуску Starship наприкінці лютого або початку березня — ще наприкінці 2021 року Ілон Маск в одному з інтерв’ю висловив сумнів, що Starship з першого разу досягне орбіти, та підкреслив, що «впевнений» у досягненні цієї мети у 2022 році. Окрім того, SpaceX планувала виконати до дюжини тестових запусків Starship у 2022 році, щоб завершити програму випробувань та перейти до запуску реальних корисних навантажень у 2023 році. Тобто наразі розробка відстає мінімум на рік від цих планів. У червні Ілон Маск розповідав, що наступні покращені пари корабля та прискорювача з’являтимуться щомісяця. За новим планом, SpaceX націлюється цьогоріч зібрати 5 систем — щоб досягти мети компанії необхідно готувати в середньому по одному Starship Full Stack кожні 2,5 місяці. Півтора тижня тому Маск розповідав, що пари S24 & SH B7 та S25 & SH B9 вже зібрані та проходять випробування, пара S26 & SH B10 на підході (корабель вже є, а прискорювач — у стадії великовузлової збірки), тоді як наступні пари S27 & SH B12, S28 & SH B13, S30 & SH B14 та S31 & SH B15 вже збираються в цехах.

Чекаємо на фінальні вогневі випробування та ліцензію на запуск від FAA — для цього SpaceX має виконати усі 75 заходів, які вимагає від неї регулятор. Теоретично Super Heavy у повній конфігурації з 33 двигунами зможе видавати тягу до 7590 тс. Це більш ніж удвічі перевищує можливості поточного рекордсмена — знамениту ракету NASA Saturn V.

Профіль тестового орбітального запуску Starship залишається незмінним — через 3 хвилини після запуску зі стартового майданчика Зоряної бази SpaceX у Техасі прискорювач Super Heavy відокремиться та приводниться в Мексиканській затоці, а Starship вийде на орбіту (не менше 160 кілометрів), виконає майже повний виток навколо планети, здійснить повторний вхід в атмосферу, загальмує двигунами й приводниться за 100 кілометрів від острова Кауаї, що входить до складу Гавайського архіпелагу. Компанія розраховує, що весь тестовий політ триватиме 90 хвилин.

Детальніше про ключові віхи розвитку програми, деталі першого орбітального запуску та перспективи Starship — в нашому минулорічному довгочиті.