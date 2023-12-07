Джордж Р. Р. Мартін каже, що «‎Дім дракона» отримав «‎дуже темні» епізоди — і вони змусять нас плакати

Автор «‎Гри престолів» Джордж Р. Р. Мартін розповів про візит на знімальний майданчик «Дому дракона» та поділився першими враженням від епізодів другого сезону шоу.

«Все, що я маю сказати про це… Боже! Мені не чужі знімальні майданчики. Я працював на телебаченні та в кіно з 1986 року, коли приєднався до команди відродження «Сутінкової зони» на CBS. Я досі пам’ятаю той поспіх під час будівництва Стоунхенджу. І, звісно, я бував на зйомках «Гри престолів» у Белфасті, Шотландії, Марокко та на Мальті. Це теж було неймовірно» — написав він на своєму вебсайті Not a Blog.

Водночас, як зазначив письменник, «ніщо не порівняється з масштабами Червоного замку і Драконового Каменю», які збудували в Leavesden Studios у Лондоні.

«Величезний, приголомшливий і такий до біса справжній, що мені здалося, ніби я пройшов через часовий портал у середньовічний Вестерос. Я люблю замки й свого часу відвідав десятки справжніх, і жоден з них не порівняється із нашим Червоним замком».

Джордж Р. Р. Мартін також провів два дні з Раяном Кондалом та його командою сценаристів за обговоренням третього та четвертого сезонів «Дому дракона».

«Це були жваві, веселі дискусії, і ми добре попрацювали… хоча двох днів було недостатньо. Треба охопити так багато, що я не впевнений, що двадцяти днів вистачить».

Письменник також переглянув два епізоди другого сезону «Дому дракона» і назвав їх чудовими.

«Звичайно, я навряд чи об’єктивний, коли говорю про що-небудь, що базується на моїй власній роботі… але повинен сказати, що я думав, що обидва епізоди були просто чудовими. (І вони ще навіть не закінчені). Темні, зауважте. Дуже темні. Вони можуть змусити вас плакати. (Я сам не плакав, але плакав мій друг). Потужні, емоційні, карколомні. Саме те, що мені подобається».

Очікується, що другий сезон «Дому дракона» вийде на HBO влітку 2024 року.