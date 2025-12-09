"Справжній смартфон на Linux": новий фінський Jolla Phone вийшов з SailfishOS 5

Jolla Phone / Jolla

Фінська компанія Jolla після довгої паузи знову виходить на ринок смартфонів і представляє нову модель під простою назвою Jolla Phone. Виробник подає новинку як “незалежний європейський Do It Together Linux-смартфон” і підкреслює, що це “справжній Linux-пристрій”, а не система з умовною Linux-основою.

Для користувачів важливе інше: смартфон працює на Sailfish OS 5 — платформі з акцентом на приватність, яку Jolla називає “єдиною європейською мобільною операційною системою”. Компанія обіцяє повну прозорість: жодного стеження, прихованої аналітики чи фонових звернень до серверів. Хоча смартфон підтримує застосунки Android, власники можуть у будь-який момент повністю позбутися сервісів Google. Jolla гарантує мінімум 5 років підтримки ОС.

Характеристики Jolla Phone

Новинка оснащена 6,36-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (співвідношення сторін 20:9), щільністю пікселів 390 ppi та захисним склом Gorilla Glass. Jolla Phone заснований на “високопродуктивній платформі Mediatek 5G”, однак конкретна назва чипа в характеристиках на сайті компанії не вказана. Пристрій має 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 256 ГБ. Також згадується підтримка карт пам’яті microSD місткістю до 2 ТБ. Апарат має два SIM-слоти з підтримкою 5G.

Основна камера на задній панелі включає 50-мегапіксельний головний модуль та 13-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Роздільну здатність фронтальної камери компанія поки не розкриває.

Рідкісною у 2025 році характеристикою є знімна батарея. Вона має місткість 5500 мА·год. Задня кришка також знімна. Смартфон пропонує сканер відбитків пальців на боковій грані корпусу та окремий фізичний перемикач приватності, який може вимикати камеру, мікрофон, Bluetooth й інші модулі. Компанія обіцяє три варіанти кольору корпусу: Snow White, Kaamos Black і The Orange.

Ціна і постачання

Варто згадати про важливий нюанс. Технічні характеристики ще можуть трохи змінитися, бо смартфон перейде у виробництво лише після того, як компанія збере щонайменше 2000 передзамовлень до 4 січня 2026 року. Наразі Jolla вже має понад 1200 попередніх замовлень.

Передзамовлення можна оформити за €99, а повна ціна становитиме €499. Звичайна роздрібна ціна після старту продажів буде в межах €599-699. Покупці за умовами перед замовлення окрім пільгової ціни також отримають ще й спеціальну змінну панель як подяку за підтримку. Якщо необхідної кількості замовлень не набереться, компанія поверне кошти. Варто нагадати, в минулому Jolla не змогла надіслати свої планшети всім учасникам краудфандингової кампанії через фінансові труднощі.

Поставки Jolla Phone заплановані на кінець першої половини 2026 року. Новинка буде доступна в ЄС, Великій Британії, Норвегії та Швейцарії, а надалі може з’явитися й на інших ринках, якщо інтерес буде високим.

Джерело: gsmarena