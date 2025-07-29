«Сприяє жорстоким репресіям»: Крістофер Нолан втрапив у скандал через зйомки «Одіссеї» в окупованому місті

Крістофер Нолан і перший кадр «Одіссеї» з Меттом Деймоном / Depositphotos, Universal

Оскароносного режисера Крістофера Нолана звинуватили у розпалюванні «жорстоких репресій» через зйомки в окупованому місті.

Йдеться про прибережне місто Дахла, яке є частиною Західної Сахари — регіону на північному заході Африки, який ООН визначила, як «несамоврядну територію» ще у 1963 році. Юридично територія, яка давно стала магнітом для високобюджетних зйомок, таких як серіал Amazon «Колесо часу», не є частиною Марокко, однак США, Велика Британія та інші країни нещодавно підтримали претензії північноафриканської країни на цю землю.

Організатори Міжнародного кінофестивалю Західної Сахари (FiSahara), який проходить у таборах біженців з цього регіону в Алжирі, закликали Нолана терміново припинити зйомки.

«Дахла — це не просто прекрасне місце з кінематографічними піщаними дюнами. Перш за все, це окуповане, мілітаризоване місто, корінне сахарське населення якого зазнає жорстоких репресій з боку окупаційних марокканських сил», — йдеться у заяві. «Знімаючи частину “Одіссеї” на окупованій території, яку “Репортери без кордонів” називають “чорною дірою новин”, Нолан та його команда, можливо, несвідомо та мимоволі, сприяють репресіям народу сахарців з боку Марокко».

Організатори уточнили, що Марокко рекламує культурні вираження сахарців як «унікально марокканські». Для цього країна нібито створила кінофестиваль у Дахлі, який «протистоїть FiSahara» і показує високобюджетні фільми, які зображують Західну Сахару як її частину.

«Ми певні, якби вони розуміли наслідки зйомок такого гучного фільму на території, корінні народи якої не можуть знімати власні фільми про свої історії під окупацією, Нолан та його команда вжахнулись би».

У минулому FiSahara підтримували відомі актори, зокрема Хав’єр Бардем та Пенелопа Крус. Ані Нолан, ані Universal ще не надали офіційних коментарів.

«Одіссея» — це високобюджетна спроба Нолана зняти власну екранізацію однойменного епосу Гомера. Очолюють фільм Метт Деймон, Том Голланд, Зендая, Енн Гетевей, Лупіта Ніонго, Роберт Паттінсон, Бенні Сафді, Шарліз Терон, Джон Бернтал, Хімеш Патель, Елліотт Пейдж, Білл Ірвін, Саманта Мортон, Джессі Гарсія, Вілл Юн Лі та Корі Гокінс.

Реліз фільму, який стане першим повністю знятим на плівкові камери IMAX, запланований на 17 липня 2026 року. Що цікаво, деякі кінотеатри вже запустили у продаж квитки, де їх розібрали за лічені години й вже перепродають за шалені гроші.

Раніше «Одіссея» отримала перший постер і слоган, тоді як перший тизер ексклюзивно транслювали на показах «Світу Юрського періоду» — очевидно, що він згодом «втік» у мережу.

Джерело: Deadline