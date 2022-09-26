Starlink випустив понад 1 млн користувацьких терміналів — Ілон Маск

Starlink відзначив чергове вагоме досягнення — станом на кінець вересня випущено понад 1 мільйон користувацьких терміналів для супутникового інтернету SpaceX, повідомив у Twitter Ілон Маск.

Відразу зауважимо — не варто плутати загальну кількість терміналів Starlink, які вийшли з моменту запуску послуги (з жовтеня 2020 року), з кількістю наявних абонентів сервісу та користувачів, що користуються його послугами. Водночас це досягнення — ще одне яскраве свідчення, що попит на послугу продовжує стабільно зростати.

Starlink now over 1M user terminals manufactured — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2022

Щодо активних абонентів, станом на кінець травня у Starlink було майже активних 500 тис. користувачів у 32 країнах світу. За останні кілька місяців SpaceX значно розширила доступність свого супутникового інтернету — він став доступним і у літаках, і в автомобілях (1 та 2), і навіть на яхтах. 19 вересня після виведення на орбіту чергової партії супутників Starlink Ілон Маск урочисто відзвітував, що Starlink відтепер працює тепер на всіх континентах, навіть в Антарктиді. Зважаючи на те, що понад 750 тис. перебували у черзі на підключення ще наприкінці листопада 2021 року, Starlink демонструє темпи зростання, яким можна позаздрити. Та і нещодавно угода з T-Mobile, щоб під’єднати смартфони з 5G до супутників та в такий спосіб покрити «мертві зони», лише додає впевненості щодо безхмарного майбутнього Starlink.

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У травні SpaceX перейшла до виробництва наступного покоління супутників Starlink V2.0, призначених для розгортання за допомогою Starship, який зараз готується до першого польоту.

Лишається також згадати, що чимало терміналів Starlink наразі працюють в Україні — з початку війни Україна отримала 15 тис. терміналів з безоплатним тарифним планом і на початку травня аналітики Apptopia у своєму звіті зазначали, що Starlink в Україні щодня активно користується близько 150 тис. осіб. А наприкінці серпня Starlink майже вдвічі знизив абонплату для українців — зі $100 до $60 на місяць