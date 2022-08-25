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Starlink майже вдвічі знизив абонплату для українців — зі $100 до $60 на місяць

Starlink майже вдвічі знизив абонплату для українців — зі $100 до $60 на місяць

Як з’ясувалося, SpaceX Ілона Маска також зробила приємний подарунок українцям до Дня Незалежності — майже вдвічі знизила вартість місячної абонплати за користуванням послугою супутникового інтернету Starlink. Про зниження тарифу українських користувачів проінформували у розсилці по email — нова ціна автоматично почала діяти з 24 серпня і тепер українці не $100, а $60 на місяць.

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У Starlink вирішили переглянути цінову політику та зменшити тариф для окремих країн з огляду на «місцеві ринкові умови». Варто зазначити, що це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики. В соцмережах можна знайти масу підтверджень і слів подяк від українців.

Одночасно з Україною прайс-кат отримали ще кілька країн, зокрема й сусідня й така рідна для нас Польща. На сьогодні супутниковий інтернет Starlink вже працює в 39 країнах. Повного списку країн, які отримали нові знижені тарифи наразі немає.

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В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого, на другий день після початку повномасштабної війни. Наприкінці липня Мінцифри провело тест-драйв, щоб перевірити роботу Starlink на швидкості 130 км/год — як ми розповідали, наразі триває підготовка до запуску Starlink у потягах «Укрзалізниці» на регулярній основі до кінця 2022 року.

Ще на початку березня Президент України Володимир Зеленський після розмови з Ілоном Маском по відеозв’язку анонсував «можливі космічні проєкти» після закінчення війни, а Мінцифра розповіла про плани після Перемоги побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink. Це дозволить суттєво покращити якість супутникового інтернету SpaceX для пересічних українців, оскільки зараз сигнал йде через станції у Польщі, Литві та Туреччині. Детальніше про особливості та практичне використання Starlink у звичному міському середовищі — в окремому матеріалі на сайті.

Огляд терміналу Starlink – досвід використання супутникового інтернету від SpaceX в умовах українського мегаполісу

  • У жовтні 2021 року глобальний супутниковий інтернет Starlink вийшов із фази відкритого бета-тестування, яке тривало з жовтня 2020 року. Комплект необхідного обладнання (термінал, кріплення та Wi-Fi маршрутизатор) коштує 599 доларів (спочатку було 499 доларів), а абонентська плата за послугу — 110 доларів на місяць. Швидкість у мережі Starlink варіюється від 100 до 400 Мбіт/с, а у віддаленій перспективі SpaceX планує забезпечувати 10 Гбіт/с.
  • В Україні на час воєнного стану зняли обмеження та дозволили використовувати абонентські супутникові термінали Starlink не лише військовим, а усім категоріям користувачів. Водночас на карті покриття наша країна поки позначена такою, де очікується запуск, а офіційно купити в Україні такий комплект поки немає можливості. Це все пов'язано сертифікацією технології — очікується, що повноцінна сертифікація відбудеться після перемоги.
  • Зараз на орбіті перебуває вже близько 3100 інтернет-супутників Starlink — близько 30% від загальної кількості апаратів, що діють (якщо відштовхуватися від оцінки ООН — таких є 9253).

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