Starlink майже вдвічі знизив абонплату для українців — зі $100 до $60 на місяць

Як з’ясувалося, SpaceX Ілона Маска також зробила приємний подарунок українцям до Дня Незалежності — майже вдвічі знизила вартість місячної абонплати за користуванням послугою супутникового інтернету Starlink. Про зниження тарифу українських користувачів проінформували у розсилці по email — нова ціна автоматично почала діяти з 24 серпня і тепер українці не $100, а $60 на місяць.

У Starlink вирішили переглянути цінову політику та зменшити тариф для окремих країн з огляду на «місцеві ринкові умови». Варто зазначити, що це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики. В соцмережах можна знайти масу підтверджень і слів подяк від українців.

Старлінк для українців зменшили плату за інтернет зі $100 до $60 pic.twitter.com/rmYjD6j8Gx — ٌКіберерудит (@rozhkovsky) August 25, 2022

Одночасно з Україною прайс-кат отримали ще кілька країн, зокрема й сусідня й така рідна для нас Польща. На сьогодні супутниковий інтернет Starlink вже працює в 39 країнах. Повного списку країн, які отримали нові знижені тарифи наразі немає.

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Чудово! Starlink у Польщі знижує вартість на -50%, теперь приблизно 60 USD/month. Це чудово, бо часто за них платять самі військові чи волонтери. Чи є випадки коли за них платить МО, бо кому купували не знають як це робиться? #starlink pic.twitter.com/2RPFaGDL5M — Oleksii Yanchuk (@YanchukO) August 25, 2022

В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого, на другий день після початку повномасштабної війни. Наприкінці липня Мінцифри провело тест-драйв, щоб перевірити роботу Starlink на швидкості 130 км/год — як ми розповідали, наразі триває підготовка до запуску Starlink у потягах «Укрзалізниці» на регулярній основі до кінця 2022 року.

Ще на початку березня Президент України Володимир Зеленський після розмови з Ілоном Маском по відеозв’язку анонсував «можливі космічні проєкти» після закінчення війни, а Мінцифра розповіла про плани після Перемоги побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink. Це дозволить суттєво покращити якість супутникового інтернету SpaceX для пересічних українців, оскільки зараз сигнал йде через станції у Польщі, Литві та Туреччині. Детальніше про особливості та практичне використання Starlink у звичному міському середовищі — в окремому матеріалі на сайті.