Новини Новини 19.09.2023 о 17:09

Стартап Catch+Release навчив ШІ шукати авторський контент за допомогою запитів природною мовою

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Юрій Орос

Автор новин

Catch+Release, стартап, який дає змогу брендам ліцензувати авторський контент, запустив пошук на основі штучного інтелекту, який дає змогу користувачам шукати створений користувачем контент за запитами природною мовою.

Стартап Catch+Release навчив ШІ шукати авторський контент за допомогою запитів природною мовою

Стартап допомагає компаніям ліцензувати авторський контент для своїх маркетингових кампаній. Нова пошукова система дає змогу їм шукати відповідний контент без необхідності переходу з однієї платформи на іншу (Instagram, YouTube, TikTok), передає Tech Crunch.

У стартапі зазначають, що маркетологи зазвичай не можуть шукати в Instagram такі запити, як «діти на дні народження». Їм доводиться покладатися на ключові слова і сподіватися, що автори правильно позначили зображення чи відео. Стартап використовує розпізнавання зображень, щоб ідентифікувати сцени та об’єкти в цих медіа-активах.

Однак одним з найбільших обмежень пошукової системи наразі є те, що вона не може шукати ваш авторський контент просто в інтернеті. Catch+Release зазвичай просить авторів ліцензувати свої роботи та просить їх імпортувати свої ресурси та прив’язати свої соціальні акаунти до платформи. Після того, як на початку року компанія випустила онбордінг для авторів, у неї є 600 авторів на платформі з більш ніж 300 000 проіндексованих об’єктів.

На сьогодні Catch+Release залучила $31,3 млн фінансування. Серед інвесторів компанії — Accel, Cervin і Stagwell, HarbourVest Partners, венчурна фірма Кевіна Дюранта 35V і генеральний директор Gainsight Нік Мета.

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