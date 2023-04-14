Новини Ігри 14.04.2023 о 18:48

Створено мод трасування шляху для Half Life 2 на основі технології NVIDIA RTX Remix

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Створено мод трасування шляху для Half Life 2 на основі технології NVIDIA RTX Remix

Мод HL2RTX додає трасування шляху до Half Life 2 за допомогою NVIDIA RTX Remix. Наразі доступна лише демонстрація на YouTube, робоча версія мода очікується незабаром. Демо датовано раніше офіційного випуску RTX Remix з відкритим вихідним кодом – модер використовував файли з Portal RTX Remix. З релізом RTX Remix незабаром очікується багато подібних модів для різних ігор.

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RTX Remix додає графічні технології та візуальні ефекти нового покоління в ігри під DirectX 9 та DirectX 8, перетворюючи їх зовнішній вигляд. Процес створення модів освітлення спрощений завдяки відсутності необхідності ручного розміщення світла, а також іншим автоматичним функціям, проте ігри з новими ефектами можуть споживати більше ресурсів системи.

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Half Life 2 – досить стара гра, яка у наші дні добре працює на більшості ігрових комп’ютерів. З модом на RTX трасування шляху стане найбільш ресурсомісткою технологією в ній. Автор не ділиться результатами тестів, але відео демонструє досить плавний ігровий процес у роздільній здатності 1080p.

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Джерело: VideoCardz


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