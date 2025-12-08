"Таким могло б бути авто Apple": Маркес Браунлі оглянув Xiaomi SU7 і лишився у захваті

Маркус Браунлі протестував електромобіль Xiaomi SU7 / YouTube

Маркес Браунлі опублікував черговий огляд. Цього разу він тестував не ноутбук чи смартфон, а кілька тижнів їздив на електромобілі Xiaomi SU7. Результат не здивував — але чітко показав, як швидко на ринку з’являються “смартфони на колесах”, і хто реально починає диктувати правила в автопромі.

Огляд Маркеса з перших хвилин підкреслює: Xiaomi SU7 відчувається так, ніби це “попередній погляд на те, що могла би зробити Apple, якби таки випустила автомобіль”. Він пояснює це плавністю інтерфейсу та загальною логікою роботи програмної частини — усе настільки відточене, наче ти користуєшся преміальним смартфоном, але замість дисплея тут величезний електроседан.

Одна з найбільш незвичних знахідок — реалізація голосових підказок навігації. Коли в більшості авто голос GPS різко “перерізає” музику саме в той момент, коли під’їжджає хороша басова частина, Xiaomi вирішила це дуже по-смартфонному. Навігаційний голос звучить лише з одного окремого динаміка в підголівнику водія. У цей час музика продовжує грати у всіх інших динаміках — і для пасажирів, і для самого водія. Маркес каже:

“Я чую підказки навігації, але музика залишається там само, гучна й без пауз. Для пасажирів — взагалі без змін”.

Тут доречно згадати, що SU7 має 25 динаміків, і це дуже нетипово для автомобіля, який у Китаї стартує з ¥299 тис. (близько $42 тис.). У цьому сегменті таку аудіосистему практично неможливо зустріти — і це ще один доказ того, що Xiaomi переносить логіку преміальних смартфонів у світ авто.

Ще один момент, який зачепив Браунлі — робота системи автономного керування. Він стверджує, що система допомоги працює спокійно, рівно й набагато впевненіше, ніж очікувалося від першого покоління авто від телефонного бренду. І це при тому, що система не оптимізована під американські дороги. Виникає думка, що компанії, які вже поставляють мільйони “розумних” пристроїв, навчають автономні моделі швидше, ніж класичні автовиробники. Хоча був випадок, коли автопілот розбив Xiaomi SU7 через несподівану зміну смуги на високій швидкості.

На завершення Маркес ставить запитання, яке буде важливим і для Європи, і для США: якщо перший електромобіль телефонної компанії виглядає й поводиться так, то що буде, коли прийде друге й третє покоління? SU7 виходить у Європі у 2027 році — і багато брендів отримають дуже холодний душ. Разом з тим Xiaomi вже тестує довшу SU7 зі значно комфортнішим салоном.

Джерело: linkedin