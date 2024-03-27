«Тамагочі для зумерів» від Rabbit отримає голос завдяки технології ElevenLabs

Rabbit планує випустити першу серію своїх кишенькових компаньйонів зі штучним інтелектом вже наступного місяця за ціною $200.

Як зазначає TechCrunch, пристрій R1 також зможе підтримувати голосові команди — завдяки співпраці Rabbit з ElevenLabs (компанія, яка стала дуже популярною в галузі ШІ-дубляжу). Початково опція буде доступна лише англійською мовою і з однією варіацією голосу.

«Ми працюємо з Rabbit, щоб наблизити майбутнє взаємодії людини та пристрою. Наша співпраця спрямована на те, щоб зробити R1 по-справжньому динамічним компаньйоном», — заявив генеральний директор ElevenLabs Маті Станішевські.

У січні Rabbit заявив, що R1 використовуватиме штучний інтелект Perplexity AI, щоб відповідати на запитання користувачів, перекладати тексти, робити замовлення онлайн чи відтворювати музику.

ElevenLabs на початку 2024 року залучила $80 млн у серії B від таких інвесторів, як Andreessen Horowitz, колишнього гендиректора GitHub Ната Фрідмана і підприємця Деніела Гросса, та отримала статус «єдинорога». Компанія зосередилася на наданні послуг клонування голосу для створення аудіокниг, дубляжу фільмів, телешоу та реклами, а також озвучування персонажів відеоігор.

Водночас стартап зіткнувся із критикою через те, що деякі користувачі використовували технологію, аби обманути системи автентифікації банку чи для створення фейкових голосів знаменитостей, які говорять образливі речі, оголошують війни чи цитують Гітлера.

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