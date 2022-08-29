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Тариф Netflix з показом реклами коштуватиме від $7 до $9 на місяць – Bloomberg

Тариф Netflix з показом реклами коштуватиме від $7 до $9 на місяць – Bloomberg

За даними Bloomberg, майбутній тарифний план Netflix, що передбачає демонстрацію реклами, коштуватиме від $7 до $9 на місяць. Він дозволить суттєво заощаджувати деяким користувачам. Зараз сервіс пропонує плани вартістю $9,99, $15,49 та $19,99 на місяць.

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Після того, як компанія повідомила про зменшення бази передплатників (вперше за більш ніж десятиліття), співгенеральний директор Рід Хастінгс заявив у квітні, що Netflix готова розглянути більш доступний варіант підписки з рекламою. У червні співгенеральний директор Тед Сарандос підтвердив, що рекламний тариф знаходиться в розробці, а в липні Netflix назвала Microsoft як технологічного партнера, який допомагає демонструвати рекламу.

Ймовірно, тариф із підтримкою реклами матиме деякі обмеження порівняно з планами без реклами. Керівники заявили, що деякий контент буде відсутній під час запуску. Виявлений код натякає на те, що Netflix не дозволить завантажувати відео для перегляду в автономному режимі для передплатників тарифу з рекламою.

Згідно з наявною інформацією, Netflix прагне показувати приблизно 4 хвилини реклами на годину і хоче демонструвати рекламу перед і всередині контенту. Раніше говорилося, що компанія не планує включати рекламу до свого дитячого контенту чи оригінальних фільмів. За даними Bloomberg, Netflix планує запустити тарифний план з рекламою на «пів дюжини ринків» в останньому кварталі цього року. Компанія планує розпочати його ширше поширення на початку 2023 року.

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Представник Netflix Куміко Хідака уточнив, що публікація Bloomberg «на цей час є лише припущенням». Компанія все ще розглядає можливість запуску тарифу з рекламою, але остаточного рішення ще не прийнято.

Безоплатний тариф Netflix з рекламою (імовірно) неприємно здивує — відсутністю офлайн-перегляду та обмеженим каталогом

Джерело: The Verge


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