Тепер можна і зіграти! У Fortnite додали опцію «розтрощити Cybertruck»

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У офіційному акаунті X гри Fortnite з’явився короткий трейлер Tesla Cybertruck, який додали у гру. До речі, слоган цього сезону Fortnite — «Wrecked» («Розбитий»).

У трейлері риба з Fortnite на Cybertruck буксирує купу великих металевих предметів. Буксирувальний ланцюг рветься, і пікап відправляється у дуже швидку подорож зі здивованим водієм. Схоже, з реалізацією автівки Tesla у грі не буде проблем — полігонів для моделі потрібно небагато.

Pulls ♾️ Catch a ride in the @tesla Cybertruck in Fortnite tomorrow! pic.twitter.com/CA8xuYQreS — Fortnite (@FortniteGame) July 22, 2024

Лишається сподіватися, що авто зі скіном дорогою несподівано не заглухне, не розвалиться під час стрибка через дюну у пустелі, не заржавіє та не відтисне гравцю пальці. Скін платний, тому є надія, що він працюватиме відмінно. Втім, «реалізм» у грі досить умовний.

У мережі шириться заклик «відправити будь-якого користувача Cybertruck на стоянку». Це називають «громадянським обов’язком» та справою «кодексу чести». Що ж, у грі, схоже, буде не менше хейтерів Cybertruck, ніж у реальному світі, якщо не більше.

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Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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