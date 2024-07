Тепер можна і зіграти! У Fortnite додали опцію «розтрощити Cybertruck»

У офіційному акаунті X гри Fortnite з’явився короткий трейлер Tesla Cybertruck, який додали у гру. До речі, слоган цього сезону Fortnite — «Wrecked» («Розбитий»).

У трейлері риба з Fortnite на Cybertruck буксирує купу великих металевих предметів. Буксирувальний ланцюг рветься, і пікап відправляється у дуже швидку подорож зі здивованим водієм. Схоже, з реалізацією автівки Tesla у грі не буде проблем — полігонів для моделі потрібно небагато.

Pulls ♾️

Catch a ride in the @tesla Cybertruck in Fortnite tomorrow! pic.twitter.com/CA8xuYQreS

— Fortnite (@FortniteGame) July 22, 2024