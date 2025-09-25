"Тепер мрію там працювати": CD Projekt RED показала "дім" The Witcher 4

База CD Projekt RED у Варшаві

Поки фанати The Witcher 4 чекають новий трейлер або сюжет про Цірі, CD Projekt RED вирішила зробити щось інше — похизуватися офісом, в якому “народжуються” відьмаки. І там є навіть кінотеатр.

Замість деталей про майбутні пригоди відьмачки в північному королівстві Ковір ми отримали розповідь про місце, де створюється гра. Розробники провели віртуальну екскурсію штаб-квартирою у Варшаві, яку урочисто відкрили у липні 2025 року. CDPR офіс спроєктувала сама — з зеленими стінами та кухнями прямо в центрі, щоб люди більше спілкувались. Є навіть власний кінотеатр на 200 місць, а все приміщення зробили звукоізольованим, щоб працювати було максимально комфортно.

І треба зізнатися, їхня “база” виглядає дуже комфортною та приємною. Без перебільшення коментатори захопилися таким робочим простором:

“Можна я працюватиму у вас, подаючи каву?”.

“Ви реально створили робочий простір мрії для розробника, я в захваті, бро. Можна мені роботу, будь ласка?”.

“Це точно було б мрією — працювати там. Місце виглядає просто неймовірно”.

“Візьмете мене на роботу? Я вмію писати Hello World”.

Як відомо, CD Projekt RED розширює команди для розробки The Witcher 4 та Cyberpunk 2. Тож тепер кількість розробників зросла до 800 осіб, з яких значна частина точне працює у цьому комфортному офісі. Вони не поспішають ділитися подробицями, хоча нещодавно розкрили принаймні одну — The Witcher 4 пов’яжуть сюжет з новим романом Сапковського.

І схоже хизуватися офісом та робочими деталями — вже фішка. Наприклад, взимку польська студія показала залаштунки того самого відомого трейлера. Розробники ділилися тим, як сильно відрізняється характер Цірі від Геральта. Та і вона, як мінімум, візуально менша за “білого вовка”, тому бойовий стиль так само зазнає змін. А поки ми ждемо нових деталей, польська студія переживає “золоті” часи — CD Projekt Red стала однією з найдорожчих компаній в Європі.