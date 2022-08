“Топ Ган: Меверік” обійшов за домашніми кінозборами “Титанік” і піднявся на 7 рядок даного рейтингу, ставши найуспішнішим фільмом Paramount за всю історію

“Літальний блокбастер” з нестаріючим Томом Крузом у головній ролі продовжує бити рекорди та підніматися у рейтингах кінозборів. Цього разу фільму “Топ Ган: Меверік” вдалося здобути важливу психологічну перемогу над фільмом-катастрофою “Титанік” (1997), відібравши у нього сьомий рядок у рейтингу домашніх зборів.

Отже, на даний момент у “Топ Ган: Меверік” $662,5 млн зборів на домашньому ринку США, тоді як у “Титаніка” – тільки $659,3. Що ще важливіше, обігнавши фільм-катастрофу, творіння Тома Круза стало найуспішнішим фільмом для студії Paramount Pictures за всю її 110-річну історію, змістивши з цієї позиції той самий “Титанік”.

Попереду у “Топ Ган: Меверік” лише шість конкурентів, це Avengers: Infinity War ($678 млн), Black Panther ($700 млн), Avatar ($760 млн), Spider-Man: No Way Home ($804 млн), Avengers: Endgame ($858 млн) та Star Wars: Episode VII – The Force Awakens ($936 млн). Показово, що всі ці фільми – супергеройська та космічна фантастика, знята студіями The Walt Disney Company.

Якщо говорити про світові збори, то там ситуація у «Топ Ган: Меверік» дещо гірша – фільм посідає лише 13 місце з вельми суттєвим відривом від першого місця. Так, загальні збори сиквела “Топ Гана” становлять $1,352 млрд, тоді як у “Аватара”, що лідирує, удвічі більше – $2,847 млрд.

Також «Топ Ган: Меверік» став першим фільмом Тома Круза, що зібрав понад $100 млн за перший уїкенд і більше $1 млрд у світовому прокаті.

Джерело: Variety