Трейлер комедійного бойовика «Погані хлопці: Все або нічого» — Вілл Сміт та Мартін Лоуренс знову у грі

«Погані хлопці: Все або нічого» — це четвертий фільм популярної комедійної франшизи. Вперше Сміт та Лоуренс об’єдналися як детективи поліції, які розслідують незаконну торгівлю наркотиками в Маямі, у 1995 році.

Перші два фільми зняв Майкл Бей, тоді як третю частину 2020 року («Погані хлопці назавжди») вже режисували Аділь Ель Арбі та Білал Фаллах — дует повернувся до роботи й над четвертим фільмом. Окрім Вілла Сміта та Мартіна Лоуренса до акторського складу доєдналися Александр Людвіґ, Ванесса Гадженс, Ерік Дейн, Паола Нуньєс, Рей Сігорн, Таша Сміт і Йоан Ґріффід.

У новому фільмі Майк і Маркус перебувають у статусі втікачів, намагаючись довести невинність свого покійного капітана після того, як спливли звинувачення в корупції.

Між виходом другої та третьої частини минуло 17 років — «Погані хлопці назавжди» вийшли якраз перед пандемією і заробили в кінотеатрах по всьому світу $426,5 млн. У січні Лоуренс і Сміт анонсували четвертий фільм в соцмережах.

Прем’єра в Україні — 6 червня.

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