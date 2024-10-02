Трейлер серіалу «Франшиза» від HBO — глузи з Marvel у комедії про «конвеєр» супергеройських бойовиків

Серіал «Франшиза» розповідає про знімальну команду, яка працює над новим супергеройським бойовиком в намаганнях подолати виробниче пекло.

«Комедійний серіал проливає світло на таємний хаос у світі створення фільмів про супергероїв. Кожна біда має історію походження», — йдеться у синопсисі.

Головну роль у «Франшизі» зіграв Даніель Брюль («На західному фронті без змін») — він постає в образі режисера блокбастера Еріка Бушара, який намагається «загасити серію пожеж» на знімальному майданчику. Серед решти акторськго складу з’являються Ая Кеш, Хімеш Патель, Джессіка Хайнс, Біллі Магнуссен, Лоллі Адефопе, Даррен Голдштейн, Айзек Пауелл та Річард Е. Грант.

Виконавчі продюсери «Франшизи» — Джон Браун («Спадкоємці»), Армандо Януччі (відомий роботою над пророчим серіалом «Veep» про жінку-віцепрезидента) та оскароносний Сем Мендес («007: Координати «Скайфолл»).

Судячи з трейлеру серіал дасть нам змогу дещо по-іншому глянути на роботу асистентів виробництва, які стикаються з щоденними дивними вимогами та істериками акторів та повідомляють погані новини вищому керівництву.

«Франшиза» дебютує на HBO цієї неділі, 6 жовтня — можливо (але не точно), серіал з’явиться в українській озвучці на Megogo (у сервісу ексклюзивний контракт на показ серіалів HBO та Max в Україні).