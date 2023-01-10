Трейлер заключного сезону серіалу Carnival Row – активна боротьба фейрі, жорстокі репресії людей, нові загадкові істоти, реліз 17 лютого

Учора ввечері Amazon Prime Video представив трейлер другого та завершального сезону фентезійно-соціального серіалу Carnival Row. У центрі сюжету – протистояння людей та фейрі, незвичайних істот, що спільно проживають у місті Бурге. У головних ролях – Орландо Блум (інспектор поліції Райкрофт Філострат) та Кара Делевінь (фея Віньєт Стоунмосс).

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Трейлер демонструє конфлікт фейрі та людей, який, судячи з відеоряду, перейшов у радикальну фазу: з нічними вилазками, перестрілками та вбивствами. Активізація боротьби фейрі проти дискримінації викликала жорстоку реакцію – ми бачимо показову страту групи фавнів, як стає ясно зі словесного супроводу, можливо, ні в чому не замішаних. Голови фавнів із повчальною метою урочисто вносять у квартал фейрі.

У кадрі з’являться не лише представники відомих за першим сезоном рас фейрі (феї, фавни, кобольди, перевертні), а й раніше небачені істоти. Мимохідь ми бачимо досить велике перетинчастокриле створіння та дивного людиноподібного здорованя. Звуковий ряд натякає, що до появи, можливо, причетні люди.

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Прем’єра серіалу «Карнівал Роу» відбулася на Prime Video наприкінці серпня 2019 року, більш ніж місяць до того вже було офіційно затверджено його продовження. Серіал заснований на історії Тревіса Бічема “Вбивство на Карнівал Роу”. Перший сезон складався з восьми епізодів, у другому серій буде десять.

Окрім Блума та Делевінь, у другому сезоні беруть участь Арті Фрушан, Керолайн Форд, Карла Кроум, Ендрю Гауер, Темзін Мерчант, Девід Гясі та інші. Серіал змінив шоураннера – Ерік Олсон замінить Марка Гуггенхайма. Олсон відомий своєю роботою над третім сезоном серіалу «Шибайголова» на Netflix та як виконавчий продюсер у серіалі Prime Video «Людина у високому замку».

Другий сезон Carnival Row вийде 17 лютого на Amazon Prime Video у всіх регіонах.