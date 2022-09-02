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TrendForce прогнозує подальше здешевлення пам’яті NAND та DDR5 SDRAM через надлишок виробництва та зниження попиту

TrendForce прогнозує подальше здешевлення пам’яті NAND та DDR5 SDRAM через надлишок виробництва та зниження попиту

Аналітики з TrendForce називають падінням на ринку флеш-пам’яті NAND сейсмічним шоком. Виробники накопичили значний запас чипів, який не вдалося реалізувати через різке падіння попиту.

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Агентство оцінює подальше падіння цін на NAND в 30-35% протягом третього кварталу 2022 року, це прямо позначиться на зниженні вартості SSD для споживача. До кінця року цей тренд продовжиться.

SSD

Контрактні ціни на пам’ять DDR5 тільки в липні впали на 20% і, як очікується, знижуватимуться до кінця цього року. Темп зниження випередив навіть падіння вартості DDR4, що склало 10-15%. Ця тенденція також збережеться до кінця року й надалі.

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DDR5

Напівпровідникова галузь традиційно відчуває цикли буму та спаду. Виробники нарощують виробництво, щоб уникнути дефіциту, проте цього разу попит був переоцінений. До такого результату призвела сукупність факторів – наслідки пандемії, війна в Україні, різкий стрибок цін на енергоносії та інфляція. Остання, окрім недоотримання прибутку, веде й до зростання витрат, «з’їдаючи» отримане раніше.

Частково падыння ціни компенсує можливість кінцевого споживача наростити обсяги пам’яті у своїх пристроях понад заплановане раніше. Однак фактор інфляції знижує цю можливість.

В Україні будь-яке світове падіння цін буде перекрито прогнозованою значною інфляцією. Також у найближчі місяці очікується зростання цін на електроніку та інші товари, що імпортуються.

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Джерела: Tom`s HARDWARE, DigiTimes Asia


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