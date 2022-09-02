TrendForce прогнозує подальше здешевлення пам’яті NAND та DDR5 SDRAM через надлишок виробництва та зниження попиту

Аналітики з TrendForce називають падінням на ринку флеш-пам’яті NAND сейсмічним шоком. Виробники накопичили значний запас чипів, який не вдалося реалізувати через різке падіння попиту.
Агентство оцінює подальше падіння цін на NAND в 30-35% протягом третього кварталу 2022 року, це прямо позначиться на зниженні вартості SSD для споживача. До кінця року цей тренд продовжиться.
Контрактні ціни на пам’ять DDR5 тільки в липні впали на 20% і, як очікується, знижуватимуться до кінця цього року. Темп зниження випередив навіть падіння вартості DDR4, що склало 10-15%. Ця тенденція також збережеться до кінця року й надалі.
Напівпровідникова галузь традиційно відчуває цикли буму та спаду. Виробники нарощують виробництво, щоб уникнути дефіциту, проте цього разу попит був переоцінений. До такого результату призвела сукупність факторів – наслідки пандемії, війна в Україні, різкий стрибок цін на енергоносії та інфляція. Остання, окрім недоотримання прибутку, веде й до зростання витрат, «з’їдаючи» отримане раніше.
Частково падыння ціни компенсує можливість кінцевого споживача наростити обсяги пам’яті у своїх пристроях понад заплановане раніше. Однак фактор інфляції знижує цю можливість.
В Україні будь-яке світове падіння цін буде перекрито прогнозованою значною інфляцією. Також у найближчі місяці очікується зростання цін на електроніку та інші товари, що імпортуються.
Співвласник АЛЛО пророкує подальший ріст цін на електроніку – ще на 45-60%
Джерела: Tom`s HARDWARE, DigiTimes Asia